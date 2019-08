Laatzen-Mitte

Mit einer südländischen Stimmung, die zu den Temperaturen passte, hat am Freitagabend das zehnte Fest der Sinne in Laatzen begonnen. Bürgermeister Jürgen Köhne zeigte sich zur Eröffnung begeistert über den guten Besuch zum Auftakt der von der Stadt organisierten Veranstaltung: Hunderte Gäste strömten bereits am ersten Festtag in den Park der Sinne.

Dazu beigetragen hat am Freitagabend bereits die Gruppe Ensemble um Jorge Chavez, die mit handgemachter peruanischer Musik auf Gitarre und Flöte im extra aufgebauten kleinen kulinarischen Dorf zwischen Cocktails und Crèpes, Steaks, Bratwurst und Bier für Stimmung an den vollbesetzten Sitzreihen sorgte.

Zur Galerie Traumwetter beim Auftakt zum Fest der Sinne: Am Freitag herrschte bis in den späten Abend Partystimmung mit lateinamerikansichem Flair im Park der Sinne.

Tanz und Unterhaltung bis in den späten Abend

Leichtfüßig ging es dann bis zu später Stunde mit mehreren hundert Festbesuchern an der Kulturbühne weiter. Die Band Cocktail Tropical und der kubanische Tanzlehrer Mario Limon mit seiner Tanzpartnerin Melanie dos Santos motivierten die Konzert- und Tanzshowbesucher mit vorrückender Stunde dazu, nicht nur zuzuschauen: Immer mehr Gäste tanzten schließlich vor der Kulturbühne mit, vom Kleinkind bis zur gut gelaunten Seniorin. Im kulinarischen Dorf ließ man anschließend bei Musik vom Band und kleinen Stärkungen den beschwingten Abend fröhlich ausklingen.

Weiter geht es beim Fest der Sinne am Sonnabend ab 15 Uhr. Der Park wird dann zur großen Spiel- und Erlebniswelt, auf der Kulturbühne sind zahlreiche Tanz- und Musikauftritte angekündigt. Den abendlichen Höhepunkt bildet dann um 22.15 Uhr die Effekt-Feuershow der Herforder Gruppe „Feuerflut“.

Am Sonntag bilden ab 12 Uhr die Auftritte des Sinfonischen Jugendorchesters des Musikkreises und des Laatzener Feuerwehr-Musikzuges den Ausklang der zehnten Fests der Sinne.

Lesen Sie auch:

Das ist los beim Fest der Sinne 2019

Von Torsten Lippelt