Grasdorf

Der Laubfrosch ist in Niedersachsen stark gefährdet und in einigen Gebieten sogar beinahe ausgestorben. In Laatzen hat die Ökologische Station Mittleres Leinetal (ÖSML) den drei bis fünf Zentimeter großen und blattgrünen Froschlurch jetzt wiederentdeckt. „Bereits im vergangenen Jahr hat ein Ehrenamtlicher des Nabu im Grasdorfer Bereich des Naturschutzgebiets Leineaue zwischen Hannover und Ruthe die Balzrufe von Froschmännchen erkannt“, sagt der stellvertretende ÖSML-Geschäftsführer Tim Drissen. Fotografiert werden konnte das Tier zwar noch nicht. Im Auftrag der Region Hannover hat die Schutzstation aber das „Projekt Laubfrosch“ gestartet – mit dem Ziel, mehr über die Wiederansiedlung der Amphibienart herauszufinden.

Laubfrösche sind Dämmerungsaktiv

Tatsächlich sind die ÖSML-Mitarbeiter schon am ersten warmen Abend im Mai fündig geworden. Am 9. Mai hat das Team gleich mehrere Laubfrösche anhand ihrer Rufe identifiziert – und zwar an verschiedenen Gewässern, berichtet Drissen. Gesehen hätten die Mitarbeiter die Amphibien zwar noch nicht, aufgrund der prägnanten Rufe sei die Zuordnung aber eindeutig. Laubfrösche seien dämmerungsaktiv und derzeit meist in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und Mitternacht zu hören – vor allem bei milden Temperaturen von mindestens 18 Grad.

„Es ist nicht so leicht, die Frösche in der Dunkelheit auszumachen“, sagt Drissen. Um sie nicht zu stören, habe sich das Team bislang nicht weiter genähert. „Im Juni und Juli haben wir bessere Möglichkeiten, den Tieren nachzuspüren. Dann folgen weitere Kartierungen, auch mit Kontrollen von Laich, Larven und Jungtieren.“

Zwischen 14 und 22 Exemplaren habe die ÖSML auf den Wiesen zwischen der Fußgängerbrücke an der Ohestraße und dem Aussichtsturm am Wehrkamp ausgemacht. Vom Weg aus seien die Frösche in den Abendstunden und bei warmem Wetter gut zu hören. „Es ist gut möglich, dass dort noch mehr vorhanden sind.“ Die Naturschützer hoffen, bei den weiteren Kartierungen genauere Angaben über die Population machen zu können. „Da wir mehrere Tiere entdeckt haben ist davon auszugehen, dass sich die Art in Laatzen bereits vermehrt hat“, so Drissen.

Laubfrösche sind stark gefährdet

Früher seien Laubfrösche weit verbreitet gewesen. „Es ist eine typische Art der Auenlandschaften“, sagt Drissen. Aufgrund der Zerstörung von Kleingewässern sowie dem Eintrag von Müll, Dünger und Umweltgiften sei die Anzahl der Tiere in Deutschland über die Jahre aber drastisch geschrumpft. „Die rote Liste der gefährdeten Tierarten stuft den Laubfrosch für Niedersachsen als stark gefährdet ein“, macht Drissen deutlich. „Im weiter südlich gelegenen Hügel- und Bergland gilt er inzwischen sogar als beinahe ausgestorben.“ Daher seien die Amphibien nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie streng geschützt.

Die Auenlandschaft der Grasdorfer Leinemasch bietet für Laubfrösche ein ideales Bedingungen. Quelle: Joachim Kopatzki

In der Region Hannover gebe es wichtige Laubfroschpopulationen in der Ihmeaue bei Weetzen sowie im Bereich des Kananoher Forstes bei Langenhagen. Am Steinhuder Meer seien sie sogar recht zahlreich vertreten. Ein besonderes Merkmal sind die Haftscheiben am Ende der Finger und Zehen, mit denen Laubfrösche als einzige Amphibienart Mitteleuropas auch in Gebüsche und auf Bäume klettern können.

In Grasdorf fänden die Tiere ideale Bedingungen. „Laubfrösche sind auf stehende und fischfreie Gewässer angewiesen“, sagt Drissen. „Die Lebensräume sind durch ein reich strukturiertes Grünland mit vielen von der Sonne erwärmten Kleingewässern, Gebüschen und Hecken gekennzeichnet. Genau die gibt es noch in der Leineaue.“ Im Wassergewinnungsgebiet finden die Laubfrösche zum Beispiel ehemalige, mittlerweile renaturierte Sickerbecken. „Viele der Senken und Kleingewässer trocknen im Sommer aus.“ Deshalb gebe es darin keine Fische, die den Laich oder die Kaulquappen fressen.

ÖSML will der Herkunft auf die Spur kommen

Wie die Tiere nach Grasdorf gekommen sind, wollen die Naturschützer ebenfalls ermitteln. „Wir erstellen im Nachgang der Kartierungen genetische Analysen.“ So wollen die Mitarbeiter herausfinden, von welcher Population die in Grasdorf entdeckten Amphibien abstammen. Laubfrösche könnten weit wandern, normal sei eine Strecke von etwa fünf Kilometern pro Jahr. Am Steinhuder Meer hätten markierte Tiere sogar bis zu 14 Kilometer binnen eines Jahres zurückgelegt. Die Population sei dort allerdings sehr groß, so dass sich die Tiere neuen Lebensraum erschließen müssen.

Die ÖSML bittet darum, dass sich Besucher des Naturschutzgebietes an das Wegegebot halten und Grünlandflächen sowie Gewässerufer nicht betreten. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es sogar verboten, streng geschützte Arten wie den Laubfrosch durch Aufsuchen ihrer Lebensstätten zu beunruhigen oder gar zu fangen. Eventuell bedürfe es auch einer terminlichen Anpassung der Landschaftspflege, sagt Drissen. „Die Jungtiere, die sich aus dem Wasser bewegen, sind besonders gefährdet. Im Juli und August sollten Gewässerrandstreifen deshalb nicht gemäht würde.“

