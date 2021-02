Laatzen-Mitte

Nach längerer Corona-Pause bietet die Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle am Mittwochnachmittag, 24. Februar, wieder eine monatliche Rechtsberatung unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln an. Dafür kommt eine Fachanwältin aus der Kanzlei Neues Haus in Hannover in die Räume am Kiefernweg 2.

„Bei Fragen zu Trennung und Scheidung oder zu Sorge- und Umgangsrecht kann es eine erste Orientierung geben“, sagt Andreas Heinze, der Leiter der Beratungsstelle. Für eine halbstündige Beratung am Nachmittag zahlen Interessierte 20 Euro. Wer Rat sucht, muss sich bis spätestens Freitag, 19. Februar, anmelden und einen Termin reservieren unter Telefon (0511) 823299.

Die Rechtsberatung im darauffolgenden Monat ist dann für den 24. März geplant.

Von Astrid Köhler