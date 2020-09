Laatzen

Seit einer gefühlten Ewigkeit gelten in Deutschland Hygienemaßnahmen und Verordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus. Angesichts der steigenden Fallzahlen informierte die Tagesschau am 29. Januar erstmals über Niesetiketten, regelmäßiges Händewaschen sowie die Bedeutung des Abstandhaltens. Mehr als ein halbes Jahr später – der erste Fall eines Infizierten aus Laatzen wurde am 12. März bekannt – hat jeder reichlich Erfahrungen mit diversen Verordnungen und Maßnahmen gesammelt, einzelne Protestkundgebungen inklusive. Was machen die Pandemie und ihre Begleitumstände mit den Menschen? Das will die Familien-, Paar- und Lebensberatung in Laatzen wissen. Für Donnerstag, 24. September, lädt sie zu einem offenen Gesprächsabend ein unter dem Motto „ Abstandsmüde – und nun wie weiter?“.

Die Teilnehmer sollten die Möglichkeit haben, über die eigenen Lebenssituation sowie ihre Gefühle und Bedürfnissen zu sprechen, teilte Dorothee Kalisch von der Beratungsstelle mit. Auch gehe es darum, sich auszutauschen und zu erfahren, wie andere Menschen derzeit ihren Alltag und ihre Beziehungen gestalten – und was sie als herausfordernd erleben.

Anzeige

Anders als bei den vorherigen Gesprächsabenden der Beratungsstelle ist bei dem Treffen am Dienstag, 24. September, keine Anmeldung erforderlich. Zudem werden Masken und Desinfektionsmittel bereit gehalten. Die Veranstaltung in den Räumen Marktplatz 5 (ehemals Teestube) beginnt um 18 Uhr.

Von Astrid Köhler