Laatzen-Mitte

Die Corona-Krise und der Shutdown im Frühjahr haben zwar die Besucherzahlen im Leine-Center zwischenzeitlich einbrechen lassen. Insgesamt ist das Einkaufszentrum mit seinen aktuell 96 Mietern aber bisher gut durch die Krise gekommen, wie Centermanager Guillermo Poveda betont. „Trotz Corona haben wir keine Schließungen gehabt und alle Geschäfte behalten“, sagte er. Der Manager nahm auch Stellung zu Gerüchten, wonach sich das alteingesessenes Unternehmen C&A aus Laatzen zurückziehen will.

„Einige Mieter kommen und einige gehen“, sagte der Centermanager. Auch wenn sich das Gerücht hartnäckig halte: C&A bleibe. Das seit 1992 im Leine-Center ansässige Unternehmen mache gute Umsätze und habe gegenüber dem Centermanagement keinerlei Äußerungen getätigt, sich zurückziehen zu wollen. Letzte Zweifel sollten mit der Stellungnahme des Unternehmens selbst beseitigt sein. „Bei C&A in Laatzen sind keine Veränderungen geplant“, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung.

Das Unternehmen C&A (Bildmitte) ist seit 1992 im Leine-Center ansässig. Quelle: Astrid Köhler

Für potenzielle neue Mieter hat das Leine-Center noch Platz. Aktuell gebe es neun Leerstände im Altbestand sowie dem 2011 eröffneten Erweiterungsgebäude, bestätigte der Centermanager. Diese Zahl bewege sich im Normalbereich und habe sich durch Corona nicht weiter verändert. Im Gegenteil: Während der Pandemie hätten sogar zwei neue Shops eröffnet, betont Poveda – das Kosmetikgeschäft Jolifin im Erdgeschoss sowie die Handywelt im Obergeschoss. Und demnächst würden noch weitere neue Shops eröffnen. Um welche es sich handelt, ließ er mit Blick auf die noch ausstehenden Unterschriften offen.

Aldi-Nord „beschäftigt“ sich mit Leine-Center

Das Gerücht, wonach der Discounter Aldi eine Filialeröffnung im Leine-Center plant, wollte Poveda weder bestätigen noch dementieren. Allgemein sagte er, das Management führe Gespräche mit mehreren Interessenten. Wie ein Sprecher von Aldi-Nord auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, sucht das Unternehmen beständig nach neuen oder besseren Standorten und führe auch entsprechende Analysen durch. „Auch mit dem Leine-Center in Latzen beschäftigen wir uns“, sagte der Aldi-Sprecher.

Zum aktuellen Planungs- oder Verhandlungsstand wollte sich das Unternehmen aber derzeit nicht äußern. Aktuell umfasst das Filialnetz von Aldi-Nord 2200 Märkte. In Laatzen gibt es seit dem Dacheinsturz beim Aldi-Markt in Grasdorf im Sommer 2017 und dem geplatzten Umzug in den geplanten Neubau in Alt-Laatzen, für den schließlich doch Mitbewerber Edeka den Zuschlag erhielt, nur noch den 2015 eröffneten Aldi-Markt in Rethen.

Nahversorgercharakter hilft Center aus der Coronakrise

Das Leine-Center erfülle mit Drogerie, Frisören, Lebensmittelgeschäften und weiteren Läden bereits einen Nahversorgercharakter – und genau der habe dem Center geholfen, schneller aus dem Krisenmodus zu kommen, sagt Poveda. Die Kundenzahl bewege sich nach dem Einbruch während des Shutdowns wieder gut in Richtung des Vor-Corona-Niveaus, als täglich rund 20.000 Kunden dort einkauften. „Wir müssen dranbleiben“, sagt Poveda. „Das Center hat Potenzial und braucht neue Mieter.“

Im Fokus stünden weiterhin die Familien, aufgrund der aktuellen Situation aber nun auch die Hygienemaßnahmen. Zusätzlich zu den Desinfektionspunkten in den Geschäften seien mehrere Hygienepunkte in der Ladenpassage eingerichtet worden, etwa an den Rolltreppen, Aufzügen und bei den Toiletten, berichtet Poveda. „Wir wollen, dass sich die Leute sicher und wohl fühlen.“ Alles sei auf die neue Normalität rund um den Hygieneschutz eingestellt. Kunden, die ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen haben, erhalten eine Maske gegen eine Spende oder können sich eine an den von einem Unternehmen aufgestellten Automaten ziehen.

Von Astrid Köhler