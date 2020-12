Laatzen-Mitte

Ab Mittwoch müssen alle Geschäfte schließen, die nicht Artikel des täglichen Bedarfs wie beispielsweise Lebensmittel verkaufen. Das wirkt sich in den Läden des Leine-Centers unterschiedlich aus: Vor Schmuckgeschäften warten immer wieder Kunden, weil die Anzahl der Personen, die gleichzeitig hinein dürfen, begrenzt ist, und Friseure müssten in zwei Tagen so viele Haare schneiden wie sonst in zwei Wochen, wenn sie alle Kundenwünsche erfüllen wollen. Nach Bekleidung oder Schuhen suchen dagegen nur wenige Interessenten.

Beim Friseur sind die Termine ausgebucht

Friseurmeister Ralph Blaschke hat sein sonst über die Woche verteiltes Personal für die zwei noch offenen Tage komplett zusammengetrommelt. „Alles, was gesund ist und eine Schere halten kann, muss helfen“, sagt Blaschke. Das ist im Salon Klier nicht anders. „Das Telefon klingelt alle zwei Minuten“, berichtet Mareike Scheidgen. Für Montag und Dienstag seien so gut wie alle Termine ausgebucht.

Anzeige

Eine große Parkgarage für ihren Sohn hat Stefanie Wahle-Taraks (links) zusammen mit ihrer Tochter Jolina ausgesucht. Quelle: Thomas Böger

Auch im Schmuckladen Pandora ist „absolut mehr los als sonst an einem Montag“, bestätigt Filialleiterin Agnes Grzyb. Dabei scheinen nicht unbedingt die Männer noch auf die Schnelle ein Geschenk für die Partnerin zu erstehen: Die Kundschaft ist überwiegend weiblich. So wie Gabriele Hinz, die gekommen ist, um ein Weihnachtsgeschenk für sich selbst auszusuchen – „im Auftrag von meinem Mann“, wie sie betont. Sie wäre allerdings in jedem Fall an diesem Montag einkaufen gegangen, weil sie einen freien Tag hat.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

So gut wie ausschließlich Frauen kommen auch in den Jolfin-Shop, in dem Produkte zur Nagelpflege angeboten werden. „Wir haben etwa dreimal so viel Umsatz wie an normalen Tagen“, sagt Filialleiterin Alexandra Reifschneider. Auch wenn sie ab Mittwoch schließen muss, gebe es noch genug zu tun, sodass die Mitarbeiterinnen vorerst weiter beschäftigt werden sollen. Das gilt auch für den Technikmarkt Expert, wo laut Marktleiter Ricardo Mielke zurzeit keine Kurzarbeit geplant ist. Vermutlich würden Überstunden abgebaut, einige Angestellte würden auch geringere Zeit arbeiten.

Die Kartons sind schon bereitgestellt: Diyar Polat (links) und Sebastian Neumann machen im Technikmarkt Expert die per Internet hereingekommenden Bestellungen versandfertig. Quelle: Thomas Böger

Zu tun gibt es auch bei geschlossenen Ladentüren nicht zuletzt durch das Onlinegeschäft. So waren am Montag zwei Mitarbeiter damit beschäftigt, die 155 Bestellungen abzuarbeiten, die alleine am Sonntag davor getätigt worden waren. Sie mussten die Waren zusammenstellen und in Kartons verpacken sowie Rechnungen und Rücksendescheine beifügen. Nach Mielkes Angaben hatten die Umsätze schon in der Woche zuvor angezogen: „Der Lockdown hatte sich ja schon angekündigt.“ Auch hier werden keineswegs nur Weihnachtsgeschenke gekauft. „Die habe ich schon“, sagt Igor Allgeier, dem jedoch noch „ein paar Glühbirnen“ fehlten.

Längste Schlangen vor Post und Sparkasse

Aber natürlich werden auch Geschenke erworben. Mit einem Gesellschaftsspiel in der Einkaufstasche kommt eine Laatzenerin aus dem Spiele-Max Geschäft. „Das wollte ich sowieso schon immer für meinen Enkel kaufen“, berichtet sie. Eine Hot-Wheels-Parkgarage für ihren Sohn hat Stefanie Wahle-Taraks erstanden. Sie wäre eigentlich erst später losgezogen, hat jetzt aber zugegriffen, bevor es zu spät und der Kauf von Spielzeug nur noch über das Internet möglich ist.

Auch wenn vor einigen Geschäften im Leine-Center Kunden zeitweise warten müssen, bilden sich die längsten Schlangen vor Einrichtungen, die vom Lockdown gar nicht betroffen sind. Das gilt zum einen für die nach einer coronabedingten Schließungszeit wieder geöffnete Post, in die zahlreiche Menschen mit Paketen strömen. Und zum anderen für die Sparkasse. Dort ist die Reihe derjenigen, die an die Automaten wollen, noch relativ kurz. Deutlich mehr benötigen einen Ansprechpartner. Dabei sind die Anliegen recht unterschiedlich und reichen von Beratungsbedarf bis zur Abgabe von Münzen. Einen ganzen Beutel davon hat Rosalie Lies mitgebracht. „Die will ich noch schnell abgeben, denn im neuen Jahr müsste ich dafür Gebühren zahlen“, sagt sie.

Von Thomas Böger