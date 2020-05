Laatzen

Die Storchenfamilien in der südlichen Leinemasch scheinen sich gut zu entwickeln. Von dem Zwischenfall in Laatzen-Grasdorf einmal abgesehen, bei dem Altstörchin Frieda am vergangenen Wochenende erst verletzt ausfiel und dann starb. Drei ihrer vier Jungen aus dem Nest wurden daraufhin zu einer Aufzuchtstation gebracht. Das Alt-Laatzener Brutpaar Käthe und Garry zieht Beobachtern zufolge drei Jungstörche auf. So viele sitzen auch in mehreren weiteren Nestern der Leinemasch – und sogar in Gleidingen wurde wieder mal ein Paar gesichtet.

Für ein Zwischenfazit sei es noch zu früh, betont der Weißstorchbeauftragte Reinhard Löhmer. Nach vier Wochen sei schließlich kaum die Hälfte der Nestlingszeit vorbei, und es könne noch viel passieren. Gleichwohl deute sich für die Leinemasch ein „relativ durchschnittliches bis besseres Storchenjahr“ an.

Regen treibt Würmer an die Oberfläche

In den Nestern in Koldingen und Wülfel wurden jeweils drei Jungstörche gezählt. In Wilkenburg sind es sogar – wie bis zuletzt in Grasdorf – vier, berichtet der Storchenbeobachter Jürgen Körber. Allerdings sei eines der Wilkenburger Storchenjungen so kümmerlich entwickelt, dass dessen Überleben fraglich sei. Immerhin: Die Regenfälle der vergangenen Tage hätten die Regenwürmer weiter nach oben getrieben, sodass die Nahrungssituation sich vorläufig entspanne. Ein zuletzt auch eher kümmerlich aussehender Jungstorch in Alt-Laatzen mache inzwischen einen deutlich besseren Eindruck.

Altvögel auf Gleidinger Schornstein

Auf dem Gleidinger Schornstein wurden am Sonntagabend ebenfalls zwei Altvögel gesehen. Die Brutzeit und Eiablage sei definitiv vorbei, sodass bestenfalls von einem „Verlobungspaar“ auszugehen sei, das sich nach möglichen künftigen Brutmöglichkeiten umsehe, so Löhmer. Einer der Altvögel trage rechts über dem Knie eine Beringung, weiß Körber, der das Paar am Montag fotografiert hatte. 2018 hatten erstmals wieder Störche in Gleidingen ein Nest gebaut, allerdings nicht gebrütet.

„Maximal ein Verlobungspaar“: Auf einem alten Schornstein in Gleidingen, unweit der Hildesheimer Straße und des früheren Hotels 64, ließen sich am Sonntagabend zumindest kurzzeitig zwei Störche nieder. Quelle: Wohlfarth

In Grasdorf versorgt derweil Storchenvater Rolf das nach der Entnahme dreier Geschwistervögel im Nest zurück gebliebene vierte Storchenjunge. Wegen der Nahrung gebe es keine Problem, wohl aber mit Artgenossen. Rolf habe derzeit „richtig Stress“, berichtete Körber, weil weibliche Störche versuchten, mit dem Altvogel anzubandeln, und sogenannte Kampfstörche ausprobierten, das Nest zu erobern und das Junge zu töten. „Friedchen“, so nennt Körber den Jungstorch, „ist noch lange nicht durch.“

Der Grasdorfer Storchenvater Rolf muss sein Junges nach dem Tod seiner Partnerin Frieda allein durchbringen. Quelle: Jürgen Körber

Von Astrid Köhler