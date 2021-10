Lindenerin gewinnt den Laatzener Kunstpreis 2021

Laatzen-Mitte

Gio Dudek-Panten aus Hannover hat den ersten Platz des Laatzener Kunstpreises belegt. Die Kunstkreis-Vorsitzende Monika Gorbuschin überreichte der Lindenerin den Preis am Freitagnachmittag im Beisein einiger Besucher im ehemaligen s.Oliver-Shop im Laatzener Leine-Center. „Ich bin sehr froh darüber, dass ich den Kunstpreis gewonnen habe“, sagte die 71-Jährige im Anschluss an die Preisverleihung. „Ich habe längere Zeit nicht gemalt und erst während Corona wieder damit angefangen.“ Das Thema „Kontraste“ habe sie als spannend empfunden, „das hat mich wieder motiviert“. Das Bild habe die Lindenerin eigens für den Wettbewerb angefertigt. „Ich habe es relativ spontan und ein wenig unter Zeitdruck gemalt“, sagte Dudek-Panten. „Dadurch ist es vielleicht umso dynamischer geworden.“

„Bild ist markant, aber nicht plakativ“

Ihr Werk erinnert an eine Gletscherlandschaft vor blutrotem Himmel. „Bei diesem Bild ist der Kontrast kein Selbstzweck; er ist vielmehr ein Mittel, um Wirkung zu erzielen“, begründete die mit Diamanti Harmanis, Volker Brose und Laatzens ehemaligem Bürgermeister Thomas Prinz besetzte Jury ihre Entscheidung. „Die Künstlerin hat sich der starken Farben bedient und damit Dramatik ins Bild gebracht. Das Bild wirkt dadurch markant, aber nicht plakativ.“

Gio Dudek-Panten aus Hannover-Linden belegt beim Kunstpreis Laatzen 2021 den ersten Platz. Quelle: Daniel Junker

Es ist nicht das erste Mal, dass die Lindenerin als Siegerin aus dem Wettbewerb hervorgeht. Dudek-Panten hatte bereits in den Jahren 2002 und 2007 jeweils den ersten Preis erreicht. Darüber hinaus gewann sie den Rolf-Brönstrup-Preis, der in den vergangenen Jahren zusätzlich zum Kunstpreis von der Familie Brönstrup gestiftet und die Sieger von deren Mitgliedern ausgewählt wurde.

Den zweiten Platz belegte Alireza Omumi aus Ronnenberg, der seit 26 Jahren eine eigene Kunstschule für Erwachsene und Kinder in Empelde leitet. „Kontraste war in diesem Jahr zufällig auch in der Kunstschule ein Thema“, berichtete der gebürtige Iraner. Zunächst hätten die Schüler in Schwarz-Weiß gezeichnet und dann in Komplementärfarben gemalt. Sein für den Wettbewerb eingereichtes vierteiliges Stillleben in Aquarelltechnik veranschaulicht diesen Prozess. „Die Tiefe, der Kontrast und die Dynamik des Bildes kommen aus den Tonwerten“, lautete das Urteil der Juroren. „Dieser Hell-Dunkel-Kontrast und die ausgesprochen gute handwerkliche Umsetzung der Arbeit hat uns überzeugt.“

Mit dem Kunstkreis Laatzen ist Omumi eng verbunden. „Als ich vor 35 Jahren nach Deutschland kam, bin ich durch den Kunstkreis gewachsen“, berichtete er. „Ich gab hier meine ersten Kurse in Deutschland und hatte hier auch meine erste Ausstellung. Die Laatzener haben mich sehr motiviert.“

Alireza Omumi aus Ronnenberg belegt beim Kunstpreis Laatzen 2021 den zweiten Platz. Quelle: Daniel Junker

Omumi studierte Grafikdesign an der Kunsthochschule in Teheran. Als freischaffender Grafiker arbeitete er für das iranische Fernsehen, lehrte an der Universität für Telekommunikation und arbeitete als Illustrator für Kinderbücher. Im Iran führte er bereits eine eigene Kunstschule. In der Zeit von 1989 bis 1994 studierte er Grafik-Designinformatik an der Fachhochschule Hannover, sein Studium schloss er als Diplom-Designer ab. Seine Bilder wurden bereits bei verschiedenen Wettbewerben prämiert. Unter anderem wurde er im Jahr 2015 mit dem Rolf-Brönstrup-Preis ausgezeichnet.

Jury hat länger diskutiert

Den dritten Platz belegte Antje Körner Neumann aus Bad Münder. Da sie sich zum Zeitpunkt der Verleihung im Urlaub befand, nahm Holger Koch den Preis stellvertretend für sie entgegen. Die 60-Jährige ist Autodidaktin, ihr Stil ist geprägt vom Experimentieren mit Öl- und Aquarellfarben. Weil Körner Neumann gerne in der Hamelner Natur unterwegs ist, lässt sie Landschaft und Wolkenspiele in ihre Bilder einfließen. So zeigt ihr prämiertes Werk eine Meeresoberfläche, über der Sonnenstrahlen hinter einer Wolkenfront hervorscheinen. „In diesem Bild erzeugt der Hell-Dunkel-Kontrast eine Spannung und spricht den Betrachter an“, beurteilte die Jury das Werk. Sie bescheinigt Körner Neumann eine naturnahe, handwerklich gute und wohl durchdachte Umsetzung des Themas.

Zur Galerie Gio Dudek–Panten aus Hannover-Linden ist die Siegerin der 34. Auflage des Wettbewerbs. Die Plätze belegen Alireza Omumi aus Ronnenberg und Antje Körner Neumann aus Bad Münder

Die Künstler seien das Thema Kontraste sehr unterschiedlich angegangen, machte Gorbuschin deutlich. Um zu ihrer Entscheidung zu kommen, habe die Jury länger diskutiert. Dudek-Panten erhielt vom Kunstkreis 500 Euro in bar, die Zweit- und Drittplatzierten gewannen Gutscheine vom Kooperationspartner Leine-Center in Höhe von 300 und 200 Euro.

„Unermesslich gut für unsere Stadt“

In diesem Jahr hatten sich 33 Künstlerinnen und Künstler mit 53 Bildern am Laatzener Kunstpreis beteiligt – etwas mehr als 2020. Im vergangenen Jahr wurden 45 Beiträge für den Wettbewerb eingereicht. Bis Freitag waren sämtliche Werke zwei Wochen lang im Leine-Center zu sehen. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es extrem wichtig, Künstlern eine Plattform außerhalb der Galerien zu bieten“, sagte Center-Managerin Sandra Moore mit Verweis auf die lange coronabedingt geschlossenen Museen und anderen Kunststätten. „Unsere Kunden haben darüber hinaus die Möglichkeit, Kunst sozusagen im Vorbeigehen bestaunen zu dürfen.“ Der stellvertretende Bürgermeister Gerd Apportin hob insbesondere das Engagement des Kunstkreises Laatzen hervor, der den Kunstpreis bereits zum 34. Mal innerhalb von 36 Jahren ausgeschrieben hat. „Was hier an Arbeit geleistet wird, ist unermesslich gut für unsere Stadt.“

Von Daniel Junker