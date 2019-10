Laatzen-Mitte

Die Stadtbücherei und die Bücherei der Albert-Einstein-Schule ( AES) in Laatzen haben neuen Lesestoff. Der Lions-Club Hannover-Expo hat den beiden Einrichtungen für ihre Teilnahme am Julius-Club Bücher im Wert von insgesamt 650 Euro gespendet. Diese hat Lions-Präsident Hans-Ullrich Deichmüller in der vergangenen Woche in der AES an die Leiterin der Stadtbücherei, Susanne Thiel, Projektleiter Jan-Helge Ralle und Schulleiter Christian Augustin übergeben.

Der Julius-Club (Jugend liest und schreibt) ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, das jedes Jahr in den Sommerferien angeboten wird. Mit dem Projekt soll Lesespaß, Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis von Schülern gestärkt werden.

Julius-Club ist in Laatzen erfolgreich

Jan-Helge Ralle freut sich über den Erfolg des Julius-Clubs in Laatzen. Zwar hätten dieses Jahr mit 85 Kindern etwa 30 weniger als im Vorjahr teilgenommen. Aber dafür haben die Jungen und Mädchen etwa 100 Bücher mehr verschlungen. Insgesamt haben die Kinder 560 Bücher gelesen und bewertet.

„Unsere Schulbibliothek ist klein, aber fein“, erklärte AES-Leiter Augustin. Und das nicht zuletzt dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei, besonders im Rahmen des Julius-Clubs. „Der Club hilft uns, bei der Buchauswahl aktuell zu bleiben. Wir erhalten Hinweise, welche Bücher die Kinder nicht mehr interessieren und aussortiert werden müssen, damit Lesen nicht langweilt.“

Von Stephanie Zerm