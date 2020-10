Laatzen

In der Region Hannover gelten seit Mittwoch strengere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Am Montag, 2. November, treten landes- und bundesweit noch schärfere Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung in Kraft, wobei der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil und andere dazu aufrufen, die Vorgaben schon jetzt einzuhalten. In Laatzen haben unter anderem der Kunstkreis, die Thomasgemeinde sowie mehrere Vereine Veranstaltungen abgesagt. Die folgende Liste wird regelmäßig aktualisiert:

Kunstkreis verschiebt Ausstellung

Der Kunstkreis Laatzen hat seine für Sonntag, 1. November, geplante Vernissage und Ausstellung mit fünf Graffiti-Künstlern auf Mai 2021 verschoben. „Wir finden es unverantwortlich, mit nicht planbarem Zuspruch zu rechnen“, sagte die Vorsitzende Monika Gorbuschin. Die für den selben Tag angekündigte Lesung des Calenberger Autorenkreises über das Leben und Werk von Heinrich von Kleist ab 16.30 Uhr im Kunstkreishaus werde hingegen stattfinden. Friedrich Pape und Jörg Hartung tragen dann auch Ausschnitte aus der Kleist-Novelle „ Michael Kohlhaas“ vor. Bei nur zehn Teilnehmern, die sich zudem auch noch kennen, handele sich um eine quasi interne Veranstaltung, so Gorbuschin. Anmeldungen sind nicht mehr möglich.

Kräuterspaziergang findet nicht statt

Auch der Verein Gewinnen in Gesundheit (GiG) hat seinen für Sonntagvormittag, 1. November, geplanten Kräuterspaziergang in der Grasdorfer Masch abgesagt. Zehn Teilnehmer hatten sich dafür angemeldet.

CDU sagt Bürgerdialog in Gleidingen ab

Der für Donnerstag, 4. November, geplante Bürgerdialog in Gleidingen, zu dem die dortigen Christdemokraten in den Treffpunkt Alte Schule eingeladen hatten, fällt aus. Zwar hätten sich bisher erst wenige Teilnehmer angemeldet, doch gehörten diese überwiegend zur sogenannten Risikogruppe, teilte der Lokalpolitiker Rolf Pieper mit. Zugleich dankte der stellvertretende Ortsbürgermeister von Gleidingen für die erarbeiteten Ideen zum Freiraumkonzept.

Satirischer Abend in der Arche fällt aus

Der für Sonnabend, 7. November, im Gemeindezentrum Arche geplante Satirische Abend der Theaterinitiative Bühnensturm mit Hanna Legatis und Martin Kunze ist abgesagt. Das bestätigte die Pastorin der Thomasgemeinde, Ilka Straeck.

SG Rethen stellt Betrieb ein – und bietet Alternative zu Wurstessen

Aufgrund der neuen Corona-Regelungen stellt die Schützengesellschaft Rethen/Leine ihren Betrieb bis auf Weiteres ein. Das für den 20. November geplante Wurstessen fällt ebenfalls aus. „Alternativ wird es für unsere Mitglieder einen Außerhausverkauf der Schlachtewurst geben“, teilt der Verein mit. Für 10 Euro können sie sich am 20. November in der Zeit zwischen 16.30 und 18 Uhr eine Wurstplatte abholen. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 13. November mit Angabe der Menge unter Telefon (0171) 3803729 bei Siegfried Schröder, unter (0170) 2975861 bei Wolfgang Hampel oder unter (0170) 5542563 bei Werner Borsum anzumelden. Bei Abholung müssen sich die Mitglieder an die Abstandsregeln halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Kaleidoskop fällt aus

Für das am Wochenende 7. und 8. November im Erich-Kästner-Schulzentrum geplante Herbstkaleidoskop hatten sich rund 40 Hobby- und Kunsthandwerker angemeldet. Die Veranstalter des Kunstkreises Laatzen haben die Veranstaltung inzwischen abgesagt.

