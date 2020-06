Mit Abstand: Laatzens Saunalandschaften sind wieder offen

Grasdorf/Rethen

Noch ist für die Besucher der Saunalandschaft Martinique in Rethen alles ungewohnt: Die Liegen im Außenbereich stehen paarweise in Abständen von zwei Metern – abgegrenzt mit Kreidestrichen. Im Gastrobereich gibt es ein Einbahnstraßensystem, wer das Gebäude durchquert, trägt Mundschutz oder bedeckt Mund und Nase mit einem Handtuch. Seit Montag ist die Wellness-Einrichtung an der Bernd-Rosemeyer-Straße wieder geöffnet, und manche haben das offenbar herbeigesehnt: „Am Montag war viel los“, sagt Serviceleiterin Janett Lange. „Ich glaube, es waren ganz viele ganz saunahungrig und haben genossen, dass wir wieder da sind.“ Allerdings sei es nicht so voll wie vor der Corona-Pause, in der das Martinique genauso wie das Aqualaatzium in Grasdorf schließen musste.

Seit Montag lässt das Land Niedersachsen den Saunabetrieb wieder zu, am gleichen Tag öffnete das Martinique seine Pforten. Das Aqualaatzium folgte am Mittwoch um 14 Uhr mit dem Neustart. Beide fahren allerdings noch nicht im Vollbetrieb – dies lassen die Hygieneregeln und Abstandsgebote nicht zu. Im Martinique gilt eine Höchstgrenze von 100 Gästen und damit eine Quote von 40 Prozent, das weitläufigere Aqualaatzium hat seine Liegeplätze auf 200 beschränkt.

Anzeige

Saunen werden auf mindestens 60 Grad geheizt

Das Martinique hat außerdem seine Dampfsauna geschlossen, die Außen- und Innensaunen werden jedoch – mit entsprechenden Abstandsmarkierungen – weiter betrieben. Alle Saunen würden auf mindestens 60 Grad geheizt, heißt es in Rethen, die nur in halber Anzahl geöffneten Duschen seien durch Spuckschutze getrennt.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Aqualaatzium beschränkt seinen Saunabetrieb zunächst auf die vier Außensaunen. „Wir beginnen mit kleinen Schritten mit der Wiedereröffnung“, sagt Geschäftsführer Carsten Otte. Für die Besucher gebe es einen garantierten Liegeplatz unter freiem Himmel. Auf heiße Saunaaufgüsse verzichtet das Bad, sie werden durch „reine, naturbelassene Dufterlebnisse“ ersetzt. Um die Zahl der Gäste in den einzelnen Saunen zu begrenzen, gibt es jeweils limitierte Badelatschen-Abstellflächen. Besucher können maximal vier Stunden bleiben und zahlen dafür einen rabattierten Preis von 23 Euro, am Wochenende 25 Euro. Zum Vergleich: Im Martinique kostet der Eintritt je nach Wochentag und Tageszeit zwischen 12 und 19 Euro.

Aqualaatzium will ab Mitte Juli wieder komplett öffnen

„Das Ziel ist es, ab Mitte Juli wieder alle Bereiche im Aqualaatzium in Betrieb zu nehmen“, kündigt Otte an. Dazu soll dann auch der Sauna-Innenbereich zählen, aber auch die Schwimmhalle mit Doppelrutsche, die derzeit saniert wird. Bereits wieder geöffnet sind hingegen das Wettkampfbecken, das Freibad mit Liegewiese und das Aquafit mit Fitnesspool.

Das Martinique hat die Zwangspause für Renovierungsarbeiten genutzt. Laut Janett Lange wurden unter anderem die Schwimmbadhalle und die Toiletten renoviert und die Außenbestuhlung erneuert. Allerdings habe der Betrieb Kurzarbeit anmelden müssen. Über das Verhalten der Gäste hat Lange nur Lob übrig: „Es versuchen alle, sehr, sehr rücksichtsvoll miteinander umzugehen.“

Von Johannes Dorndorf