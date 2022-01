Lehrte

Keine Zeit zum Impfen? Alle Arztpraxen sind geschlossen, wenn man selbst Feierabend hat? Genau dieses Problem greift das Mobile Impfteam des DRK Lehrte auf und bietet Berufstätigen die Gelegenheit, nach Dienstschluss eine Spritze zu bekommen. Mit seinen Öffnungszeiten, dienstags von 18 bis 22 Uhr, trifft es offenbar den Nerv der Impfwilligen – vorerst aber nur noch einmal, und zwar am Dienstag, 25. Januar. In den Räumen in der Bahnhofstraße 19 in der ehemaligen Gaststätte Classico verabreichen die Ehrenamtlichen die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer an Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren. Für Menschen, die nicht fließend Deutsch sprechen, stehen ehrenamtliche Übersetzer bereit.

Aus dem Zug heraus ins Impfzentrum

Walter Schulz lebt schon seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Sein Deutsch ist perfekt, doch mit Formularen tut sich der Mann, der in Moskau geboren wurde, immer noch schwer. Deshalb ist er dankbar für die Unterstützung von Uta Meyer. Sie spricht Russisch und händigt ihm den Aufklärungsbogen aus. „Es ist super, dass um diese Uhrzeit geimpft wird“, meint Schulz. In Hannover besucht der 47-Jährige derzeit ein Kolleg. Deshalb hat er tagsüber keine Zeit, sich eine Spritze verabreichen zu lassen. „Aber jetzt konnte ich einfach aus dem Zug aussteigen und ins Impfzentrum gehen – das ist praktisch.“

Das abendliche Impfangebot wird an diesem Dienstagabend sehr gut angenommen. Allein in der ersten Stunde impfen die Ehrenamtlichen rund 30 Menschen. Zehn Helferinnen und Helfer sind pro Termin im Einsatz. „Die Gruppe trifft sich um 17 Uhr zu den Vorbereitungen und ist bis etwa 22.30 Uhr mit der Dokumentation, dem Aufräumen und Desinfizieren beschäftigt“, berichtet Andreas Klingberg, stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Lehrte.

Stadtteilmutter übersetzt ins Arabische

Unter den Helferinnen und Helfern sind Ärzte, Notfallsanitäter und Rettungssanitäter, die impfberechtigt sind, aber auch Ehrenamtliche wie Andrea Seibert. „Zuerst habe ich in der DRK-Teststation mitgearbeitet, jetzt unterstütze ich in meiner Freizeit beim Impfen“, erzählt die 54-Jährige. Während sie die Körpertemperatur der Ankommenden misst, fragt Robin Beselt nach den Impfpässen. Der 17-Jährige schiebt Dienst beim DRK trotz seiner Klausuren, für die der Zwölftklässler derzeit büffelt.

Die Tunesierin Mabrouka Najai Aissaoui steht am Empfang bereit für den Fall, dass jemand Erklärungen in arabischer Sprache benötigt. Als Stadtteilmutter ist die 41-Jährige bereits seit vielen Jahren im Geflüchteten-Hilfsverein „Lehrte hilft“ engagiert. Dieser kooperiert mit dem DRK bei der Impfaktion und wirbt unter Migranten für das Impfangebot.

Ein seltener Fall: Ein Mann kommt zur Erstimpfung

Der Ehrenamtliche Khalid Ibrahim spricht Arabisch und Kurdisch und unterstützt gerade einen Mann beim Ausfüllen des Anamnesebogens. „Ich komme hierher für meine erste Impfung“, sagt der Lehrter. „Am Anfang war ich unsicher, ob das gut ist. Aber jetzt denke ich: Ich brauche das zum Arbeiten, ich brauche das für alles“, erklärt der 48-Jährige. „Solche Besucher sind allerdings die Seltenheit“, betont Klingberg. „Ein großer Teil der Besucherinnen und Besucher holt sich bereits die dritte Impfung ab.“

Sören Spiekermann aus Hannover verbindet einen Besuch bei seinen Eltern in Lehrte mit dem Impfen. „Ich bin bislang mit Johnson & Johnson geimpft, da haben sich gerade die Regeln geändert. Seit heute gelten wir erst mit einer Drittimpfung als geboostert“, erklärt der 28-Jährige. „Das will ich hier schnell erledigen.“ Hilke Heinke aus Lehrte begleitet ihre 15-jährige Tochter Antonia zum Impfen. „Ich muss ja dabei sein, weil meine Tochter minderjährig ist“, sagt sie. „Doch die üblichen Öffnungszeiten bis 16 Uhr kann ich nicht mit meiner Arbeit vereinbaren. Deshalb bin ich von diesem abendlichen Impfangebot ganz begeistert.“

Jeden Abend bis Mitternacht meldet ein DRK-Verantwortlicher dem Gesundheitsamt die verimpften Stoffe sowie die Chargennummern – diese Angaben verhindern Fälschungen von Impfpässen. Außerdem wird die Zahl der verabreichten Impfungen mitgeteilt und ob es sich um Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen handelt. Auf diese Weise entsteht die Statistik über die Impfquote in der Bevölkerung. Und die Verantwortlichen entscheiden anhand der Zahlen, ob das Abend-Impfangebot des DRK in Lehrte möglicherweise über den 25. Januar hinaus fortgesetzt wird.

