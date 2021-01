Mord an Mann aus Lehrte: Polizei durchsucht elf Wohnungen

Hannover

Im Fall des in Seesen erschossenen Sertac K., der aus Lehrte stammt, hat die Polizei am Mittwoch und am Dienstag elf Wohnungen und andere Objekte durchsucht. Die Beamten waren in Laatzen-Gleidingen, in Lehrte und in Seesen im Einsatz. „Wir haben in den Objekten nach weiteren Spuren gesucht und diese auch gesichert“, sagt Sascha Rüegg von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Was genau die Ermittler entdeckt haben, dazu wollte sich der Behördensprecher nicht äußern.

Verdächtiger in U-Haft

Sertac K. war am 30. Dezember von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Er war vor seinem Wohnhaus in Lehrte in den Wagen eines Bekannten gestiegen. Dann brach der Kontakt zu dem 34-Jährigen ab. Erst Tage später, am 4. Januar, stellte sich der 38 Jahre alte Sedat S. bei der Polizei und berichtete davon, den Mann aus Lehrte getötet zu haben. Er wies die Ermittler auch den Weg zu einer Gartenlaube in Seesen, in der die Leiche des Vermissten lag. Seitdem sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch war die Polizei noch einmal auf dem Kleingartengelände an der Braunschweiger Straße unterwegs, um nach weiteren Spuren des Verbrechens zu suchen. Die Beamten hatten sich dafür Unterstützung von Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks ( THW) geholt. Einen Tag zuvor hatten die Ermittler unter anderem eine Wohnung in der Straße Am Leinkamp in Laatzen-Gleidingen durchsucht. Anwohner waren am Morgen auf die Mannschaftswagen aus Goslar aufmerksam geworden.

Familie erhebt Vorwürfe gegen Polizei

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Polizei weiß bislang nicht, warum Sertac K. am 30. Dezember gemeinsam mit einem Bekannten Lehrte verlassen hat und was in den Tagen bis zum Auffinden der Leiche des 34-Jährigen geschehen ist. Die Familie erhebt deshalb Vorwürfe gegen die Polizeidirektion Hannover, weil die Beamten den detaillierten Hinweisen nach dem Verschwinden von Sertac K. nicht nachgegangen sein soll.

Von Tobias Morchner und Michael Thomas