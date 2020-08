Die Polizei sucht noch immer nach der 21-jährigen Straftäterin, die am Sonntag aus dem Maßregelvollzug in Moringen geflohen ist. Yessica R., die 2016 ihre Mutter in Laatzen mit einem Schwert getötet hatte, wird derzeit im Raum Northeim vermutet. Da sie kein Geld bei sich hat, könnte sie Diebstähle oder Einbrüchen begehen, warnt die Polizei.