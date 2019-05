Laatzen Hildesheim Brecht-Klassiker „Mutter Courage“ läuft letztmals beim TfN Das Stück „Mutter Courage und ihre Kinder“ thematisiert die Profitsucht und den Krieg als Fortführung der Geschäfte mit anderen Mitteln. Am Freitag, 24. Mai, ist der Berthold-Brecht-Klassiker mit Musik von Paul Dessau letztmals beim Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim zu sehen.

Bertold Brechts Klassiker "Mutter Courage und ihre Kinder" mit Simone Mende (Zweite von links) in der Hauptrolle ist am Freitag, 24. Mai, zum letzten Mal beim TfN in Hildesheim zu sehen. Quelle: Jochen Quast