Seit den Achtzigerjahren brüten Mehlschwalben an einem Reihenhaus an der Straße Brunirode in Laatzen. Hartmut Vogel freut sich über den tierischen Flugverkehr und das Gezwitscher. Das Haus des 82-Jährigen hat der Nabu nun als schwalbenfreundlich ausgezeichnet. Es ist erst das zweite in der Stadt mit dieser Plakette.