Nach Rathausfeuer: Stadt schaltet auf „Normalbetrieb“ um

Wenige Tage nach dem Brand in der sechsten Etage normalisiert sich der Betrieb im Laatzener Rathaus wieder. „Wir starten am Montag wieder mit dem Normalbetrieb“, teilte Stadtsprecher Matthias Brinkmann am Freitagnachmittag mit. Zum Wochenstart könnten die Teams auch der oberen Etagen wieder ihre Büros beziehen. Ausgenommen sei lediglich einer der beiden Flure im sechsten Stockwerk, in dem das Feuer ausgebrochen war: Der Bereich, der größtenteils leer stand, sei bis auf Weiteres nur durch eine Schleuse betretbar. Die Mitarbeiter der drei dort zuletzt noch belegten Büros würden auf andere Etagen des Gebäudes verteilt.

Fertig sind inzwischen auch die Sicherheitsvorrichtungen, welche die Verwaltung nach dem Brand beschlossen hat. Die Zwischentüren zu den Fluren seien ab sofort in allen Etagen verschlossen. „Die Kollegen haben am Freitagvormittag Klingeln installiert“, sagt Brinkmann.

Am Dienstagmorgen war in einer Teeküche im sechsten Obergeschoss des Rathauses ein Feuer ausgebrochen. Es war das dritte Feuer innerhalb von drei Monaten. Sowohl beim aktuellen Brand als auch beim ersten Vorfall geht die Polizei von Brandstiftung aus.

