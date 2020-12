Laatzen

Zahlreiche Speichergeräte, darunter Festplatten, Sticks und Mobiltelefone, haben Polizisten Mitte November bei einer groß angelegten Durchsuchung in Gleidinger Privaträumen und auch anderenorts in der Region sicher gestellt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft gingen sie einem Hinweis nach, wonach mehrere Männer und auch Frauen in der Region schwerwiegende Straftaten begangen haben sollen. Noch immer gibt es keine Anhaltspunkte dafür.

Die Auswertung der bei den Durchsuchungen am 18. November konfiszierten elektronischen Geräte und Speichermedien dauere noch immer an, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Dienstag mit. Zwar sei ein Großteil der Geräte an die Eigentümer zurückgegeben worden. Beendet habe die Polizei die Ermittlungen aber noch nicht, und so müssen auch die Beteiligten noch weiter warten.

Auswertung ist sehr zeitintensiv

Der Oberstaatsanwalt machte deutlich, dass einerseits kaum mehr jemand damit rechne, dass auf den wenigen verbliebenen Speichermedien tatsächlich strafrechtlich relevantes Material zu finden ist. Dennoch müssten alles in einem zeitintensiven Prozess genau untersucht werden, eh der Fall abgeschlossen werden könne.

Wann die Ermittler ihre Auswertung tatsächlich abschließen können, ist unklar. Sollte sich aber der Verdacht bestätigen, dass der begründete Anfangsverdacht auf der Falschaussage des Hinweisgebers beruht, droht diesem ein eigenes Verfahren. Wer andere falsch verdächtigt, dem droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Zudem könnten ihm die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden.

Von Astrid Köhler