Laatzen-Mitte

Laatzens Seniorenbeirat soll bis zum Ende der laufenden Wahlperiode im Amt bleiben – so hat es der Rat der Stadt Laatzen in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Nun will der Beirat zum ersten Mal nach zehn Monaten erstmals wieder öffentlich tagen. Am Montag, 14. Juni, treffen sich Mitglieder und Besucher zu einer Hybridsitzung im Rathaus. Parallel zu dem Präsenztreffen können Interessierte die Sitzung online per Videokonferenz verfolgen.

Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl eines neuen Vorstands. Wie berichtet, hatte sich der Seniorenbeirat bei einem internen Streit entzweit, sodass von den ursprünglich 13 Mitgliedern nun nur noch fünf übrig sind. Auch der bisherige Vorsitzende war aus dem Gremium ausgetreten. Laut Satzung stünden eigentlich Neuwahlen an, der Rat der Stadt verzichtet jedoch darauf – unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie. Neben den Vorstandswahlen soll es am Montag auch um Fragen von Bürgerinnen und Bürgern sowie um den Bericht des verbliebenen Seniorenbeirats gehen.

Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Raum 503 des Rathauses. Neben den Mitgliedern können bis zu zehn externe Personen teilnehmen. Anmeldungen nimmt die Stadt per E-Mail an stadthaus@laatzen.de sowie unter Telefon (0511) 82055401 entgegen. Der Link zur Online-Videokonferenz ist auf www.laatzen.de einsehbar.

Von Johannes Dorndorf