Die 120 Strohballen, die in der Nacht zu Sonnabend auf einem Feld in Laatzen-Gleidingen in Flammen aufgegangen sind, wurden vorsätzlich angezündet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit, nachdem Ermittler den Ort untersucht hatten. Schaden: rund 3500 Euro. Zeugen werden dringend gesucht.