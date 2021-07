Laatzen-Mitte

Balkonbegrünungen, Mitmachgärten, Pflanzpatenschaften und mehr. Auch in dicht besiedelten Gebieten kann Grün gedeihen. Wie es um die Stadtnatur in Laatzen-Mitte bestellt ist und was dort außerdem noch möglich ist, wird in diesen Sommer Thema der neuen Projektreihe „Natur verbindet“. Organisiert hat diese das Stadtteilmanagement in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Jukus (Kinder- und Jugendkreativschule). Zum Auftakt wollen die Stadtteilmanagerin Maren Quell und der Vereinsvorsitzende Udo Hetmeier am Mittwoch, 21. Juli, mit Bürgern diskutieren und die mit mehreren Vorträgen, Diskussionen, Spaziergängen und Workshops geplante Projektreihe näher vorstellen.

Online-Konferenz am Mittwoch

„Wir möchten unterschiedliche Menschen miteinander in Kontakt bringen und gemeinsam für das Thema der Stadtnatur begeistern“, sagt Quell. Los geht es am Mittwoch um 18 Uhr mit einer Zoom-Konferenz. In der Folgewoche am Donnerstag, 29. Juli, ist dann ein Stadtteilspaziergang durch Laatzens Zentrum geplant, um zu schauen, was schon gut klappt und wo es Änderungsbedarf gibt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr beim Stadthaus am Marktplatz.

Für August sind zwei Expertengespräche geplant. Am Montag, 23. August, spricht der Leiter der Internationalen Stadtteilgärten Eberhard Irion über die Bedeutung von Stadtteilgärten und interkulturellen Gärten. Am Donnerstag, 2. September, soll es dann bei einer weiteren, in Kooperation mit dem Nabu Laatzen organisierten Debatte um Stadtbegrünung und Stadtökologie gehen. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Lesen Sie auch Wettbewerb GartenLust: Erster Preis für internationale Stadtteilgärten in Hannover

Weitere Spaziergänge im August

Um organisatorisch auf der sicheren Seite zu sein, würden die Gesprächsabende als Online-Veranstaltung geplant, betonte Quell. Die Stadtteilspaziergänge hingegen sind an der frischen Luft, weswegen es derzeit keine Bedenken gibt. Nach dem ersten von Quell und Hetmeier geführten Spaziergang im Juli sind im August noch drei weitere geplant. Der Stadtteilspaziergänge am Mittwoch, 25. August, richtet sich allgemein an Laatzener, der am Donnerstag, 26. August, speziell an Menschen mit Migrationshintergrund sowie Geflüchtete. Beginn der zwei- bis zweieinhalbstündigen Spaziergängerin ist jeweils um 16.30 Uhr.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Speziell für Kinder gibt es eine Tour am Freitag, 27. August, von 10 bis 13 Uhr, sowie diverse Workshops im Interkulturellen Garten an der Würzburger Straße. „Die elf Workshops im Rahmen des Projektes sind schon alle ausgebucht“, erklärte Hetmeier. Interessierte könnten sich gleichwohl für mögliche Zusatzworkshops melden bei Maren Quell per Email an stadtteilbuero@laatzen.de.

Finanziert wird das Projekt aus Bundesmitteln von „Demokratie leben“.

Von Astrid Köhler