Grasdorf

Zu wenig Grünflächen, zu viele Pestizide: Das Insektensterben schreitet immer weiter voran. Viele Vogelarten wie der Star sind mittlerweile gefährdet. Daher will Kristine Gilster Menschen in Laatzen zeigen, was sie tun können, um Insekten und Vögel bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Denn auch in Mehrfamilienhäusern und Hochhaussiedlungen können Bewohnerinnen und Bewohner kleine Oasen schaffen. Wie das geht, können sie bei dem Pilotprojekt des Nabu „Der Balkon als Arche“ erfahren, das als Testballon zunächst nur in Laatzen angeboten wird.

„Ziel ist es, die Artenvielfalt auf den Balkonen zu erhöhen und sie so zu bepflanzen, dass Vögel das gesamte Jahr über etwas Essbares finden“, sagt Gilster.

Mit einer naturnahen Bepflanzung werden Balkone kleine Oasen für Insekten und Vögel. Quelle: Stephanie Zerm

Nachfolge von Sabrina Schmidt

Die 41-jährige Hannoveranerin arbeitet seit dem 1. März beim Nabu Laatzen und ist dort für das Projekt verantwortlich. Die studierte Biologin träumte schon lange davon, sich auch beruflich für den Naturschutz einzusetzen. Bislang hatte sie in der Industrie gearbeitet. Im Laatzener Nabu ist sie jedoch schon länger aktiv. Seit rund neun Jahren engagiert sie sich in der Biber-AG und ist seit 2012 ausgebildete Biber-Beraterin. Gilster tritt die Nachfolge von Sabrina Schmidt an, die zum Nabu Niedersachsen gewechselt ist und nun in Leiferde im Landkreis Gifhorn ein Projekt für Sumpfschildkröten betreut.

Nabu verschenkt „Laatzen-Saatmischung“ und Erde

Bei dem Projekt in Laatzen zeigt Gilster Bürgerinnen und Bürgern, wie sie ihren Balkon naturnah bepflanzen können und unterstützt sie dabei das gesamte Jahr über. Zum Auftakt des Projekts verschenkt der Nabu vom 4. bis 8. Mai Pflanzenpakete. „Es gibt jeweils drei heimische insektenfreundliche Stauden aus regionalen Gärtnereien und eine Samenmischung, die speziell auf Laatzen abgestimmt worden ist“, sagt Gilster.

Dabei können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Pflanzen selbst aussuchen. „Zur Auswahl stehen rund 40 verschiedene Arten für Sonnen- oder Schattenbalkone“, sagt Gilster. Die passende torffreie Erde kann ebenfalls gleich mitgenommen werden.

Lesen Sie auch Nabu Laatzen: Hunde sollen am Rodelberg Grasdorf an der Leine bleiben

Fotowettbewerb zu insektenfreundlichen Balkonen

Ein Miniteich im Eimer, berankte Hauswände, Nisthilfen für Insekten und Vögel oder Tagesquartiere für Fledermäuse: Fotos ihrer insektenfreundlich gestalteten Balkone können Laatzenerinnen und Laatzener vom 1. Juni bis 30. September bei einem Fotowettbewerb einreichen. „Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was die Gestaltung anbelangt“, sagt Gilster. Für die 50 originellsten und insektenfreundlichsten Balkone vergibt der Nabu Sachpreise im Wert von rund 50 Euro, die zur weiteren Aufwertung der Balkone dienen. Alle eingesandten Fotos werden anonym auf der Homepage des Nabu veröffentlicht.

Onlinevorträge zum naturnahen Gärtnern

Begleitend zum Wettbewerb bietet der Nabu auch kostenlose Onlinevorträge zum naturnahen Gärtnern an. Den Auftakt macht am 20. Mai Andrea Muno-Lindenau vom Wissenschaftsladen Bonn. In ihrem Vortrag geht es darum, wie Insekten angelockt werden können. Die Vorträge finden nach vorheriger Anmeldung als Zoom-Konferenz statt. Zuhören können bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Wir hoffen, dass viele Leute aus Laatzen mitmachen“, sagt Gilster.

Finanziert wird das einjährige Pilotprojekt von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung. Gilster, deren halbe Stelle für die Dauer des Projekts befristet ist, hofft aber, anschließend noch Folgeprojekte für die Region und Niedersachsen zum Thema naturnahe Balkone anbieten zu können.

Zusammenarbeit mit ÖSML

Neben dem Balkonprojekt ist die Biologin auch Ansprechpartnerin für die Ausstellung des Nabu in der Alten Feuerwache an der Ohestraße. Diese ist momentan wegen des Umbaus des Dachgeschosses und der Corona-Pandemie jedoch geschlossen. „Voraussichtlich können wir im Herbst oder Winter wieder öffnen“, sagt Gilster. Im Sommer hofft sie, auch wieder Aktionen anbieten zu können, „vorausgesetzt, die Corona-Lage lässt dies zu“.

Außerdem will Gilster die Zusammenarbeit mit der Ökologischen Station Mittleres Leinetal (ÖSML) ausbauen. „Die Geschäftsführerin Hanna Kastein ist eine ehemalige Kommilitonin von mir“, sagt Gilster, die beim Nabu von zwei FÖJlern unterstützt wird. „In der Regel ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr immer jemand im Büro zu erreichen“, sagt die 41-Jährige.

Weitere Information zur Aktion gibt es im Internet unter nabu-laatzen.de.

Von Stephanie Zerm