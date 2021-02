Laatzen

Das Laatzener Netzwerk für Flüchtlinge hat ein neues Projekt gestartet, das nach eigenen Angaben einzigartig in der Bundesrepublik ist: Konfliktprävention durch kulturelle Vielfalt. Ziel ist es, den von Geflüchteten und anderen Zugezogenen aus deren Heimatländern mitgebrachten Konflikten zwischen Ethnien und Religionen entgegenzuwirken. Zudem sollen die hiesigen Grundwerte wie Demokratie und Gleichheit vermittelt werden.

Für das Projekt hat das Netzwerk ein arabisch-kurdisches Duo eingestellt, das 2015 selbst nach Deutschland geflüchtet ist. Hala Koutrach ist Journalistin aus Damaskus, ihr Kollege Mohammad Alshaier ein zum Sozialarbeiter weitergebildeter Lehrer aus dem kurdisch geprägten Nordosten Syriens.

„Wir haben ähnliche Erfahrungen wie unsere Zielgruppe und kennen die Probleme“, sagt die 34-jährige Koutrach, die aus einer arabisch-kurdischen Familie stammt und in ihrer Heimat unter anderem für die Deutsche Welle“ sowie in Hannover für den Bürgersender Radio Leineherz und das Festival Theaterforum gearbeitet hat. In dem Vielfaltprojekt gehe es darum, Wissen über andere zu vermitteln und Verständnis zu fördern. So sei beispielsweise vielen Arabern gar nicht klar, mit welchen Einschränkungen Kurden in ihrer Heimat leben müssten, denen die eigene Sprache verboten ist und ein eigener Staat verwehrt bleibt.

Weder repräsentierten alle Kurde die in Deutschland und der EU verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK noch alle Araber das Assad-Regime in Syrien, ergänzt ihr gleichaltriger Kollege Alshaier. Genau diese falsche Annahme sei Grund für viele Konflikte. „Nicht die Tatsachen, sondern die Meinungen über Tatschen bestimmen das Zusammenleben“, zitiert der 34-jährige den antiken Philosophen Epiktet.

„Wir haben Krieg und schlimme Situationen erlebt“

„Wir haben Krieg und schlimme Situationen erlebt“, sagt Alshaier weiter. Er ist als Kurde in der multiethnischen 180.000-Einwohner Stadt Qamischli im Nordosten Syriens aufgewachsen und hat erlebt, wie es ist, wenn sich Menschen bekämpfen. Leider lebten viele Geflüchtete auch in Deutschland weiter mit Vorurteilen und einem Bewusstsein für Benachteiligungen. In Laatzen will er sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen und sieht allen Herausforderungen zum Trotz das Potenzial. „Die Stadt Laatzen ist bunt wie ein Gemälde, jeder Mensch eine Farbe.“

Akzeptanz, Respekt, Vielfalt und Solidarität sind die wichtigen Stichwörter, die es zu vermitteln gelte, betont seine Kollegin Koutrach, die Mutter zweier Kinder ist. „Wir leben jetzt in Deutschland“. Dort gelten gleiche Recht und Pflichten für alle: Frauen und Männer, verschiedene Ethnien und Religionen.

Corona hat Laatzener Projektstart für Konfliktprävention erschwert

Der eigentlich für Oktober geplante Projektstart musste wegen Corona verschoben werden. Doch trotz aller Hindernisse wegen der Kontaktbeschränkungen geht es für Koutrach und Alshaier nun los. „Wir wollen unsere Zielgruppe kennenlernen“ Sie hätten schon viele Ideen, auch und gerade für digitale Angebote zur Vernetzung und Selbsthilfe, betonen die beiden. Zunächst wollten sie aber sondieren, wo akuter Bedarf liege. Als Erstes sind daher Gespräche mit Vertretern und Gruppen in der Stadt Laatzen, mit Ehrenamtlichen, Schulsozialarbeitern und Helfern des Flüchtlingsnetzwerks geplant.

Haben sich vor dem Eingang der Geschäftsstelle für Geflüchtete für das Gruppenbild versammelt: Die gebürtige Syrerin Hala Koutrach (links), ihr Landsmann Mohammad Alshaier (rechts), Gabriele Hecht (Zweite von rechts) vom Netzwerk für Flüchtlinge sowie dessen Koordinatorin Mareike Fruth. Quelle: Astrid Köhler

Wer Kontakt zu den beiden Projektmitarbeitern sucht, erreicht sie bis auf Weiteres direkt über die Geschäftsstelle des Netzwerks für Geflüchtete am Marktplatz sowie unter Telefon (0511) 34082615 sowie per E-Mail an viefalt@willkommen-in-laatzen.de. Zeitnah würden Koutrach und Alshaier auch Diensthandys erhalten, so Fruth. Deren Telefonnummern werden dann ebenfalls bekannt gegeben.

Auswahl aus mehr als einem Dutzend Bewerbungen

Mehr als ein Dutzend Bewerbungen waren im Herbst für die beiden Stellen beim Laatzener Netzwerk eingegangen. Koutrach und Alshaier seien beide sehr reflektiert, hätten Erfahrungen im Umgang mit Menschen und seien sehr gut auf das Gespräch vorbereitet gewesen, betont Koordinatorin Mareike Fruth. Zudem hätten sie als Hannoveraner einen Blick von außen. Auch der Vereinsvorstand war sehr angetan.

Angelegt ist das Projekt zunächst für zwei Jahre. Planmäßig solle es noch um eine weitere Stelle ergänzt werden, die mit einem jesidischen Vertreter besetzt werden soll. Das Vielfalt-Projekt erhält eine Finanzierung aus Mitteln des Integrationsfonds des Landes Niedersachsen.

Von Astrid Köhler