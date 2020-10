Laatzen

Welche Bäume sollen in Laatzen erhalten, welche abgeholzt werden? Diese Frage soll jetzt eine neue Baumschutzsatzung klären, die die Ratsfraktionen und die Verwaltung gemeinsam erarbeitet haben. Nun liegt der Entwurf öffentlich aus und kann noch bis zum 19. November im Rathaus eingesehen werden. Solange können Bürger und Verbände Anregungen und Bedenken äußern.

Die politischen Parteien in Laatzen sind sich bei der Satzung allerdings uneins – vor allem in einem Punkt: Wie bereits in der alten Baumschutzsatzung sind nur Laubbäume ab einem Stammumfang von 1,50 Metern, gemessen in einem Meter Höhe, geschützt. Nadelbäume bleiben auch künftig ausgenommen. Die Grünen versuchen dies nun zu verhindern und wollen eine entsprechende Änderung herbeiführen. „Dass Nadelbäume ausgenommen sind, ist aus unserer Sicht ein Fehler“, sagt Grünen-Ratsfrau und Bürgermeisterkandidatin Regina Asendorf. „Wir wollen, dass alle Bäume geschützt sind.“ Ihre Partei habe auch dafür plädiert, dass alle Gehölze ab einem Stammumfang von einem Meter in die Baumschutzsatzung aufgenommen werden. Dafür habe es jedoch keine Mehrheit gegeben.

CDU und SPD wollen Nadelbäume nicht schützen

Tatsächlich sind die politischen Einschätzungen unterschiedlich. „Laubbäume können mehr CO2 aufnehmen und sind widerstandsfähiger“, sagt CDU-Fraktionschef Christoph Dreyer. Daher seien sie unter Klimaschutzaspekten wertvoller. Nadelbäume wüchsen schneller und sorgten oft für Verschattungen. Darum wolle die CDU ihre Fällung auch künftig zulassen. „Die Baumschutzsatzung soll anwenderfreundlich bleiben und auch die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen“, sagt Dreyer. Die SPD sieht das ähnlich: „Wir wollen mit der neuen Fassung gar nicht so viel ändern und können mit der bisherigen gut leben“, sagt Laatzens Ortsbürgermeister und SPD-Ratsherr Bernd Stuckenberg.

„Sobald das Auslegungsverfahren abgeschlossen ist, kann die Endfassung in den politischen Gremien beschlossen werden“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. „Das früheste Inkrafttreten wäre zum Ende des Jahres möglich, sonst im ersten Quartal 2021.“ Einsehbar ist die Neufassung der Baumschutzsatzung im Schaukasten an der Stempeluhr im Foyer des Rathauses, Marktplatz 13, gegenüber dem Bürgerbüro sowie im Internet auf laatzen.de/bekanntmachungen.

Das sind die wichtigsten weiteren Punkte in der neuen Fassung:

Keine Sonderstellung mehr für Eibe, Rotdorn und Co.: Waren Eibe, Rotdorn, Stechpalme, Kugelahorn und Kugelrobinie in der alten Baumschutzsatzung bereits ab einem Stammumfang von 30 Zentimetern geschützt, entfällt jetzt diese Sonderstellung für sie.

Hecken: Hecken sind wie zuvor auch außerorts ab einer Länge von 10 Metern geschützt und innerorts ab einer Höhe von 5 Metern.

Mehr Spielraum für Ausnahmen: Bei Ausnahmegenehmigungen soll es mehr Spielraum geben. Schon jetzt werden sie erteilt, wenn von Gehölzen eine Gefahr ausgeht, sie krank sind, zu Verschattungen führen oder andere Vorschriften die Fällung gebieten. Künftig sind Ausnahmen auch dann möglich, wenn Gehölze zu „unzumutbaren Belastungen“ führen sowie eine Nutzung des Grundstücks verhindern oder einschränken. Außerdem dürfen geschützte Gehölze weiterhin gefällt werden, wenn durch eine Ersatzpflanzung eine ökologische Verbesserung des Wohnumfeldes erreicht wird.

Genehmigungen dauern potenziell länger: Um über Anträge für Ausnahmegenehmigungen zu entscheiden, hat die Stadt künftig drei Monate Zeit. Bislang waren es vier Wochen. Für die FDP ist die neue Frist zu lang. „Wenn jemand bauen will, zögert es den Baubeginn nur unnötig hinaus“, sagt der Fraktionsvorsitzende Gerhard Klaus.

Geld für die Baumpflege: Wenn die Erhaltung und Pflege geschützter Bäume und Gehölze nur durch erheblichen finanziellen Aufwand möglich ist und für Eigentümer eine „unbillige Härte“ darstellt, können sie wie bislang Geld von der Stadt bekommen. Neu ist, dass die Eigentümer in solchen Fällen maximal 300 Euro für die Baumpflege zahlen, den Rest trägt die Stadt. Dies hatte die rot-rot-grüne Mehrheitsgruppe mit Zustimmung von CDU und FDP beantragt. „Es war uns wichtig, dass die Stadt einspringt, wenn Bürgern für Baumpflegemaßnahmen das Geld fehlt“, sagt Grünen-Ratsfrau Regina Asendorf. Die Pflege könne mehrere Tausend Euro kosten und sei für manchen Rentner nicht zu stemmen. Ursprünglich hatte die Verwaltung vorgeschlagen, dass die Stadt die Hälfte der Kosten übernimmt, maximal jedoch 2500 Euro. Dies war den Ratsfraktionen zu wenig.

Stadt kann Ersatzpflanzungen verlangen: Werden geschützte Bäume, Sträucher oder Gehölze per Ausnahmegenehmigung gefällt, kann die Stadt auch schon bisher Ersatzpflanzungen verlangen. Nun ist die Größe und Art der Pflanzen konkretisiert worden: Der Stammumfang eines Ersatzbaumes soll künftig mindestens 20 bis 25 Zentimeter, gemessen in einer Höhe von einem Meter, betragen. Sträucher müssen mindestens 1,25- bis 1,5 Meter hoch sein, ebenso Gehölze, die als Ersatz für eine Hecke je Meter gepflanzt werden. Dabei dürfen nur heimische und standortgerechte Laubgehölze angepflanzt werden.

Stadt erteilt 42 Ausnahmegenehmigungen im Jahr 2019 Die Stadt Laatzen hat im vergangenen Jahre 42 Ausnahmegenehmigungen für die Fällungen geschützter Bäume erteilt. „Dafür gab es diverse Gründe“, sagt Stadtsprecher Bastian Wegener. Die meisten seien aufgrund von Schäden oder Krankheiten an den Bäumen erteilt worden. Aber auch wegen Bauvorhaben durften einige geschützte Bäume gefällt werden. Dieses Jahr gab es bislang lediglich 20 Ausnahmegenehmigungen. Darunter fielen zum Bedauern einiger Anwohner eine alte Linde und eine Esche in der Leinstraße. Bei einem der Bäume wurde laut Wegener Pilzbefall im Stammfußbereich festgestellt, der die Standsicherheit gefährdete, und am anderen Baum habe Bruchgefahr bestanden. zer

Ersatzzahlungen: Ist eine Ersatzpflanzung nicht möglich, sollen Betroffene künftig Geld dafür zahlen. Die Fällung eines Baumes mit 20 bis 25 Zentimetern Umfang kostet 800 Euro, mit 18 bis 20 Zentimetern Umfang 600 Euro, mit 16 bis 18 Zentimetern Umfang 400 Euro, mit 14 bis 16 Zentimetern 300 Euro und mit 12 bis 14 Zentimetern 200 Euro. Pro anzupflanzendem Strauch sind 50 Euro fällig. Das Geld verwendet die Stadt für die Anpflanzung geschützter Gehölze.

Von Stephanie Zerm