Laatzen-Mitte

Zum 1. August soll die Neufassung des fast 30 Jahre alten Kita-Gesetzes in Kraft treten. Der Reformentwurf greift vielen aber nicht weit genug und ist seit Herbst Ziel vielfältiger Proteste und Petitionen. Die Beschäftigten der Awo-Kita Laatzen brachten ihre Kritik wie andere auch in schriftlicher Form vor. Und der Brief der bereits seit fast 30 Jahren integrativ arbeitenden Einrichtung in Laatzen beeindruckte den niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) offenbar so sehr, dass er diese Woche zum persönlichen Gespräch in die Lange Weihe kam.

Die Kita sei seinerzeit die erste Integrationseinrichtung in der Stadt gewesen, doch bis heute hätten Kinder mit Beeinträchtigung keinen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, hatte das Team mit Einrichtungsleiterin Martina Burbulla moniert. Zudem hätten sich die Aufgaben durch den gesellschaftlichen Wandel verändert: „Wir arbeiten oft nicht nur familienergänzend, sondern familienersetzend aufgrund der Betreuungszeiten und der veränderten Erwartung an die frühkindliche Bildung und Begleitung.“ Gut ausgebildetes Fachpersonal und kleine Gruppen seien dringend nötig.

Erzieherinnern erzählen Minister vom Kita-Alltag

Das neue Kita-Gesetz, so die Kritik aus den Einrichtungen, wird den modernen Ansprüchen an den Beruf nicht ausreichend gerecht. In ihrem rund einstündigen Gespräch hatten die Erzieherinnen aus Laatzen dem Kultusminister verdeutlicht, was die einzelnen Passagen des Gesetzes in der Praxis bedeuten. Sie erklärten, dass es zu mehr Bürokratie führe und ineffizient sei, wenn die wöchentlichen Verfügungsstunden weiterhin an einer Gruppe festgemacht und auf verschiedene Personen aufgestückelt werden müssen, statt sie auf die jeweiligen Fachkräfte zu beziehen.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (links) sprach diese Woche eine Stunde lang mit Erzieherinnen der Awo-Kita Lange Weihe. Quelle: privat

Der Minister habe gut zugehört, berichtete Burbulla. Zudem habe er vielen Forderungen im Grundsatz zugestimmt – aber auch betont: „Das, was wir ins Gesetz reinschreiben, muss umsetzbar sein.“ Die verpflichtende dritte Kraft in Kitas sei schon allein wegen des Fachkräftemangels derzeit nicht zu realisieren – wenn nicht zahlreiche Gruppen geschlossen werden sollen, die dann die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Was das Team aufbaute: Tonne habe versichert, dass nicht jetzt alles auf Jahre zu regeln sei. Vielmehr solle das Kita-Gesetz, ähnlich wie das Schulgesetz, künftig in kurzen festen Intervallen weiterentwickelt werden. Denkbar sei dies alle zwei Jahre.

Von Astrid Köhler