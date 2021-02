Neues Rathaus in Laatzen: Stadt und Architekturbüro schließen Vertrag

Laatzen

Die Unterschriften unter dem Vertrag sind trocken. Das neue Rathaus der Stadt Laatzen wird nach den Entwürfen des Architekturbüros Schneider + Sendelbach auf dem Marktplatz gebaut: als funktionaler viergeschossiger Kubus mit ringsum verglasten Bücherei-Etage, Lichthof und diagonal zueinander liegenden breiten Eingängen in Richtung Stadthaus und Marktstraße einerseits sowie Leine-Center und Wohnscheibe auf der anderen Seite. Am Freitagnachmittag haben Ulrich Schneider als Vertreter des Braunschweiger Büros und Bürgermeister Jürgen Köhne den Vertrag unterzeichnet.

Die Architekten Karlheinz Sendelbach (links) und Ulrich Schneider zeigen im Beisein von Bürgermeister Jürgen Köhne ihr Modell für das neue Zentrum Laatzens mit dem Rathausneubau. Quelle: Astrid Köhler

Obwohl die Entwürfe des Braunschweiger Büros bei dem vorangegangenen Architekturwettbewerb mit 22 Teilnehmern nicht als Sieger hervorgegangen waren, hatte sich die Stadt im Vergabeverfahren für den Zweitplatzierten entschieden.

Büro hat auch Rathaus in Garbsen gebaut

Die Architekten Ulrich Schneider und Karlheinz Sendelbach arbeiten bereits seit fast 30 Jahren. Ihr 1994 gegründetes Büro hat bereits zahlreiche Wettbewerbe gewonnen. Dazu zählt der für das 1998 eröffnete neue Rathaus in Garbsen.

Das Braunschweiger Büro Schneider + Sendelbach hatte 1995 bei rund 100 Teilnehmern den Architektenwettbewerb für den Neubau des Rathauses in Garbsen gewonnen. Quelle: Schneider + Sendelbach

Die Liste der Referenzen mit privaten und öffentlichen Auftraggebern ist lang. Unter anderem hat das Braunschweiger Büro Gebäude für Universitäten und Fachhochschule errichtet, wie das Biozentrum der Universität Köln, das Zentrum für Synthetische Lebenswissenschaften der Universität Köln und für den Freistaat Bayern den Neubau der Technischen Hochschule Deggendorf.

Im chinesischen Hangzhou sind die Braunschweiger mit ihrem Büro SSP (Schneider Sendelbach Partner) Co.Ltd. an der Planung des International Business District beteiligt. Quelle: Schneider + Sendelbach

Doch auch Museen und Konzerthäuser gehören dazu. Seit 2007 sind Schneider und Sendelbach Partner in Shanghai präsent und an der Planung des Financial District in der chinesischen Provinz Hangzhou beteiligt. Mehreren Laatzener Stadtvertretern ist das Architektenbüro aus Braunschweig bereits aus einem anderen Zusammenhang bekannt.

Die Neue Schule in Wolfsburg an der Heinrich-Heine-Straße. Quelle: SCHNEIDER + SENDELBACH

Im Zuge der Neubauplanung des Erich-Kästner-Schulzentrums besichtigten Rats- und Verwaltungsvertreter die Neue Schule in Wolfsburg. Der von VW mitfinanzierte Neubau der Privatschule an der Heinrich-Heine-Straße wurde von Schneider und Sendelbach geplant.

Von Astrid Köhler