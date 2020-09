Ingeln-Oesselse

Sein Traum, bei Ninja Warrior Germany Kids einmal den Buzzer zu drücken, hat sich erfüllt. Dafür musste der elfjährige Max aus Ingeln-Oesselse bei der Fernsehshow, die am Freitagabend auf Super RTL ausgestrahlt wurde, allerdings hart kämpfen. Einen Hindernisparcours mit sieben Stationen mussten die Teilnehmer bewältigen.

Fünf der insgesamt acht Kandidaten im Alter von zehn und elf Jahren scheiterten und fielen ins Wasser. Max blieb trocken und wurde sogar Zweitschnellster. „Ich bin super glücklich, es geschafft zu haben“, sagt der junge Leistungsturner, der die Sendung am Freitag gemeinsam mit seiner Familie und Freunden in Thüringen ansah. „Dazu hat Max extra ein sportfreies Wochenende genommen“, sagt Mutter Nancy Lucas.

Freunde drücken die Daumen

Im Vorfeld hatten dem Elfjährigen zahlreiche Freunde und Bekannte die Daumen gedrückt. „Durch die Berichterstattung in der HAZ und die Werbetrailer, die im Vorfeld auf Super RTL ausgestrahlt worden sind, war Max in aller Munde“, freut sich seine Mutter und ergänzt: „Für den großen Zuspruch wollen wir uns herzlich bei allen bedanken.“ Max habe sich darüber sehr gefreut.

Aufgezeichnet wurde die Sendung vorab in Köln. Ob er es bis ins Finale geschafft hat, darf Max allerdings noch nicht verraten. Die Auflösung folgt bei der Ausstrahlung des Halbfinals am Freitag, 16. Oktober, ab 19.40 Uhr auf Super RTL. Nur eines darf Max bereits jetzt sagen: dass er die Sendung dann gemeinsam mit seinen Freunden und seiner Familie zu Hause in Ingeln-Oesselse sehen will.

Von Stephanie Zerm