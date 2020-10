Laatzen-Mitte

Freunde und Fans haben dem elfjährigen Max bei dem TV-Format Ninja Warrior Germany Kids die Daumen gedrückt. In dem am Freitagabend bei Super RTL ausgestrahlten ersten Halbfinale, bei der die jungen durchtrainierten Teilnehmer einen viel Kraft und Koordinationsvermögen beanspruchenden Hindernisparcours überwinden mussten, schied er nun aus.

Der Leistungsturner aus Ingeln-Oesselse scheiterte, wie die meisten vor und nach ihm, an den sogenannten Schwingflügeln mit Ring. Bei dieser Station müssen sich die Teilnehmer an Geräte Schwingen und entlanghangeln, die wie übergroße Kleiderbügeln mit Abstand an der Decke und über einem Wasserbecken hängen.

"Haare trocknen - und weitertrainieren". Max (11) scheiterte wie die meisten anderen Kinder beim Sprung an den sogenannten Schwingflügeln. Er rutschte ab und fiel in das darunter liegende Wasserbecken. Quelle: RTL

Auch wenn es für Max im Halbfinale mit dem unfreiwilligen Sturz ins Wasser vorbei war. Sie sei unglaublich stolz, dass er es überhaupt in die Sendung und soweit geschafft hatte, sagte Mutter Nancy Lucas. Der Humboldtschüler war nicht nur aus mehr als 1000 Bewerbern als einer von 64 Teilnehmern ausgewählt worden und hatte vier Vorrunden gemeistert. Den Parcours im Vorentscheid für das Halbfinale bewältigte er sogar als Zweitschnellster.

Der wettkampferfahrene Turner, der regelmäßig im Bundesleistungszentrum trainiert, nahm das Aus sportlich: „Haare trocknen und weiter trainieren“, ist seine Botschaft. Auch nach der Sendung in Köln – diese wurde im Juni aufgezeichnet– bei der er viel Spaß gehabt und Erfahrungen gesammelt habe, besucht er weiter regelmäßig sogenannte Ninja-Kletterhallen. Die in Münster und Erlangen gefallen Max besonders gut.

Die ersten drei Finalteilnehmer von Ninja Warrior Germany Kids sind nun bekannt. Unter ihnen ist die elfjährige Jonna aus Hildesheim. Zu sehen ist sie – nach dem zweiten Semifinale am kommenden Freitag – in den Finalshows am 30. Oktober und 6. November bei Super RTL.

Von Astrid Köhler