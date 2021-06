Rethen

Wenn Uta Klarmann-Stöbesand von der Terrasse ihres Hauses in ihren Garten tritt, steht sie in einem grünen Paradies. Auf dem knapp 800 Quadratmeter großen Areal an der Hildesheimer Straße in Rethen nahe der Ortsgrenze zu Gleidingen wachsen etliche Wildpflanzen. „Der Garten ist sehr naturbelassen“, sagt die 72-jährige. „Viele Leute sagen, dass sie es hier etwas chaotisch finden. Aber das ist es eigentlich gar nicht“, sie habe ihren Garten durchaus planvoll angelegt. Allerdings sei es ihr wichtig, dass sich die Pflanzen selbst ausbreiten können und so ihren Platz finden.

Ihre grüne Oase zeigt die Rethenerin gerne. Seit 1999 ist sie regelmäßig bei der sogenannten „Offenen Pforte“ der Region Hannover dabei, bei der Gartenbesitzer Einblicke in ihre bepflanzten Paradiese gewähren. Auch am kommenden Wochenende können sich Besucher in ihrem Garten umsehen.

Uta Klarmann-Stöbesand beteiligt sich bereits seit 1999 an der Offenen Pforte. Hier hält sie die Broschüre mit dem damaligen Titel "Gärten in und um Hannover" in den Händen. Quelle: Daniel Junker

„Früher war dies hier eine Pferdewiese“, sagt die Rethenerin, die mit ihrem Mann Siegfried im November 1993 an die Hildesheimer Straße zog. Damit die vier Kinder spielen können, hatte das Ehepaar die Fläche anfangs noch freigehalten. „Wir haben dann angefangen, Obstbäume und Büsche zur Straße hin zu pflanzen.“ Nach und nach sei der Garten dann gewachsen. Unter anderem gibt es dort mittlerweile Bäume und Sträucher wie Weißdorn, Sanddorn, Haselnuss, Berberitze und falscher Jasmin. Auch Kirschen, Quitten und die etwas unbekanntere Mispel ist im Rethener Garten zu finden. Darüber hinaus hat die Heilpraktikerin darauf Wert gelegt, dass auch Heilpflanzen wie die schwarze Tollkirsche, Eisenhut und Fingerhut Einzug in ihren Garten finden. Mittlerweile ist das Terrain dicht bewachsen, peu à peu ist auch ein Gemüsebeet entstanden, das zwischen dem vielen Grün auf den ersten Blick aber nicht sofort einsehbar ist.

Eigentlich sei das Areal zum Gärtnern gar nicht so gut geeignet, sagt Klarmann-Stöbesand. „Hier ist ein harter Lehmboden. Manche Pflanzen kippen im Sommer um. Für Stauden ist der Boden zum Beispiel problematisch, Rosen, Bäume und Wildbüsche wachsen hingegen sehr gut.“ Aufgrund der zahlreichen Pflanzen ist der Garten auch für Vögel ein Paradies. „Um uns herum gibt es viele Stein- und Schottergärten“, berichtet die Rethenerin. Die Tiere würden deshalb auf ihren Garten ausweichen. Regelmäßig seien dort Dompfaff, Rotkehlchen, Zaunkönige, Stieglitz, Mönchgrasmücke und verschiedenen Finkenarten anzutreffen. Ein weiterer Vorteil des dicht bewachsenen Geländes: „Weil die Erde bedeckt ist, haben wir im Sommer nicht so viele Probleme mit Hitze.“ Auch trockne der Boden aufgrund der vielen Pflanzen nicht ganz so schnell aus.

Zur Galerie Über die Jahre hat die Rethenerin Uta Klarmann-Stöbesand hinter ihrem Haus an der Hildesheimer Straße in Rethen einen dicht bewachsenen naturnahen Garten angelegt.

Besucher finden in dem knapp 800 Quadratmeter großen Garten an der Hildesheimer Straße 408e zahlreiche Sitzecken. Auch einige selbst gebaute Kunstwerke hat das Ehepaar auf dem Gelände installiert. Die in den Boden gerammte Himmelsleiter ist zum Beispiel eine alte Treppe der Zuckerfabrik, auf einem Mast haben die beiden einen alten DDR-Tretroller befestigt. Einige als Skulpturen aufgestellte alte Baugeräte sollen an arme Handwerker erinnern.

Weiterer Garten kann nach Anmeldung besichtigt werden Neben Ute Klarmann-Stöbesand bieten auch die Laatzener Elke und Gerhard Bock einen Besuch ihres Gartens an – allerdings nur nach telefonischer Vereinbarung. Wer sich den naturnahen Reihenhausgarten am Beethovenweg 4 in Laatzen-Mitte anschauen möchte, erreicht das Ehepaar unter Telefon (0511) 824199. Der Garten mit Hochbeet, Bachlauf, bewachsenem Gartenhausdach, Beerensträuchern sowie bienenfreundlichen Kräutern und Stauden ist auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich. dj

Ute Klarmann-Stöbesand öffnet ihren Garten am Sonnabend, 19. Juni, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 20. Juni, von 11 bis 16 Uhr. Weitere Termine sind nach telefonischer Vereinbarung unter (05102) 915624 möglich. Die Region Hannover weist darauf hin, dass private Gärten mittlerweile wieder ohne Anmeldung besichtigt werden können. Da nach der aktuellen Corona-Verordnung nur maximal zehn Personen aus drei Haushalten gleichzeitig einen Garten besuchen dürfen, empfiehlt die Behörde eine vorherige Kontaktaufnahme. Ausgeimpfte und genesene Personen sind von dieser Regelung ausgenommen.

Die Offene Pforte 2021 läuft noch bis zum 10. Oktober. Die vollständige Broschüre mit allen Terminen in der Region können Interessierte im Internet auf www.hannover.de herunterladen.

Von Daniel Junker