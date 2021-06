Das Laatzener Freiraumkonzept hat die nächste Hürde genommen. Mit den Ortsräten Gleidingen und Laatzen haben es nun alle vier in seiner Kernaussage beschlossen. Nun müssen noch der Stadtentwicklungsausschuss und der Rat der Stadt darüber abstimmen.

Teil des Freiraumkonzepts sind bessere Wegeverbindungen in ganz Laatzen. Über den Gleidinger Golfplatz beispielsweise führt zwar der Lerchenweg von und nach Ingeln-Oesselse sowie die Eichen-Allee in Richtung Sarstedt. Nach Gleidingen selbst und in die Leinemasch gibt es aber bisher keine attraktive Verbindung, weil die Bundesstraße 6 ein Hindernis darstellt. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)