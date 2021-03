Laatzen

Laatzens Kirchengemeinden feiern das diesjährige Osterfest wegen Corona in anderem Rahmen als sonst. Ganz verzichtet wird auf Veranstaltungen allerdings nicht: Die Gemeinden setzen auf eine Mischung aus Video-Gottesdiensten, Telefonandachten, aber auch Präsenzveranstaltungen. Die Termine und Angebote im Überblick:

Evangelische Kirchengemeinden

Die Gemeinden bieten für Gründonnerstag, 1. April, Distanzveranstaltungen an: Geplant sind ein Video-Abendmahlsgottesdienst von Pastorin Dieckow, Pastor Freytag und Vikarin Rosenau, der auf kirchenregion-laatzen.de jederzeit einsehbar ist. Telefonandachten mit Pastor Freytag können an dem Tag unter (05102) 7 95 97 60 abgehört werden, Pastorin Dieckow und Vikarin Rosenau haben Gottesdienstabläufe für den „Gottesdienst zu Hause“ erarbeitet, die an den Kirchen aushängen.

Am Karfreitag, 2. April, beginnt um 10 Uhr ein Stationengottesdienst auf dem Friedhof Gleidingen mit Pastorin Straeck. Anmeldungen unter Telefon (05102) 2174 oder per E-Mail an kg.gleidingen@evlka.de. Um 15 Uhr folgt eine musikalische Andacht in der Immanuelkirche zur Todesstunde Jesu: Anmeldung bis Donnerstag, 1. April, 12 Uhr unter (0511) 874 46 40 oder per Mail an kg.immanuel.laatzen@evlka.de. Zur Telefonandacht lädt Pastor Straeck unter (05102) 795 97 60 ein. Die Zwölf-Apostel-Gemeinde Ingeln-Oesselse lädt zur Videoandacht auf www.12apostel-sarstedt-land.de ein.

In der Osternacht vom 3. auf den 4. April beginnt um 23 Uhr eine Osternachtfeier mit Pastorin Michaelsen in der Gleidinger St.-Gertruden-Kirche. Eine Anmeldung unter (05102) 2174 oder E-Mail an kg.gleidingen@evlka.de ist erforderlich. Eine zweite Osternachtfeier mit Diakon Ahlborn und Pastor Wening beginnt um 5.30 Uhr auf der Wiese vor der Rethener St.-Petri-Kirche. Anmeldung bis Donnerstag, 12 Uhr, unter (05102) 2155 oder auf www.kirche-rethen.gottesdienst-besuchen.de.

Am Ostersonntag, 4. April, leitete Pastor Straeck ab 10 Uhr einen Ostergottesdienst in der Immanuelkirche Alt-Laatzen. Anmeldung bis Donnerstag, 1. April, 12 Uhr unter Telefon (0511) 8 74 46 40 oder per E-Mail kg.immanuel.laatzen@evlka.de. Ebenfalls um 10 Uhr beginnt ein Zoom-Videogottesdienst mit den Pastoren Wening und Overlach. Wer sich im Internet auf kirchenregion-laatzen.de registriert, erhält den Zoom-Link. Um 11 Uhr beginnt ein Ostergottesdienst in der Arche mit Pastorin Straeck, Anmeldung unter (0511) 82 10 15 oder per E-Mail an kg.thomas.laatzen@evlka.de. Pastorin Dieckow leitet ab 15 Uhr einen Familiengottesdienst im Pfarrgarten Gleidingen, Anmeldung unter (05102) 2174 oder per E-Mail an kg.gleidingen@evlka.de. Die Telefonandacht unter (05102) 7 95 97 60 gestaltet Pastorin Straeck. Für den Gottesdienst zu Hause (Pastor Straeck) hängen die Abläufe an den Kirchen aus. Die Zwölf-Apostel-Gemeinde in Ingeln-Oesselse lädt zur Videoandacht auf www.12apostel-sarstedt-land.de ein.

Am Ostermontag, 5. April, liegen an den Kirchen in Gleidingen und Rethen Faltblätter für Osterspaziergänge aus. Wer zwischen 10 und 12 Uhr startet, kann sich ein Segenswort von Pastorin Michaelsen und Pastor Wening zusprechen lassen.

Katholische St.-Oliver-Gemeinde

Die Präsenzgottesdienste der katholischen St.-Oliver-Gemeinde sind bereits ausgebucht. Sie werden im Internet im Livestream übertragen – und zwar am 1. April jeweils ab 18.30 und 20 Uhr (Anbetung), am 2. April ab 15 Uhr, am 3. April ab 21 Uhr sowie am 4. und 5. April ab 11 Uhr. Für Karfreitag, 2. April, lädt die Gemeinde zum Kinderkreuzweg per Videokonferenz ein. Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail an kinderkirche@oliveraktuell.de und bekommt dann einen Zoom-Link zugeschickt.

Von Johannes Dorndorf