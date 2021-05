Alt-Laatzen

Mitten in dem kleinen Park an der Eichstraße steht ein ausrangiertes Sofa, einige Büsche am Rand sind braun und abgestorben – seit vielen Jahren befindet sich die Alt-Laatzener Grünanlage in einer Art Dornröschenschlaf. „Sie hat aber viel Potenzial“, findet Udo Hetmeier. Daher hat der Leiter der Kinder- und Jugendkreativschule Jukus mit den Alt-Laatzenern Carolin Braun, Susanne Müller und Alexander Schrader die Bürgerinitiative „Alt-Laatzen blüht auf“ gegründet.

„Unser Ziel ist es, den Park gemeinsam mit den Menschen im Stadtteil aufzuwerten und zu einem Bürgerpark zu machen“, erklärt Hetmeier, der gleich in der Nähe wohnt. Entstehen solle eine nachhaltig angelegte, öffentliche Grün- und Freifläche mit einer hohen Bedeutung für die tägliche Naherholung. „Eine soziale Begegnungsstätte, die auch die Quartiersidentität stärkt“, sagt Hetmeier.

Alexander Schrader (von links), Carolin Braun, Marvin Förstermann, Susanne Müller und Udo Hetmeier pflanzen Storchenschnabel und Immergrün in die Baumscheibe an der Friedhofsstraße, während Hartmut Brandt dazu Saxofon spielt. Quelle: Stephanie Zerm

Und er ergänzt: „Wir möchten Menschen begeistern und mitnehmen bei der Idee, das vorhandene Grün in Alt-Laatzen mehr wertzuschätzen und mit Aktionen und Projekten aufzuwerten.“ Durch die Einbindung vieler Bürger und die dadurch entstehende soziale Kontrolle erhoffen sich die vier Initiatoren auch einen Rückgang von Vandalismus im Park. Kleingartenvereine und der Nabu könnten ebenfalls mit eingebunden werden.

Alte Fotos gesucht Um die Geschichte des Parks in Alt-Laatzen zu dokumentieren, sucht die Bürgerinitiative „Alt-Laatzen blüht auf“ alte Fotos, die das Grundstück vor dem Jahr 1945 zeigen. Damals gab es die Wohnbebauung an der Liegnitzer- und Elbingerstraße noch nicht und der Park war ein Teil des Friedhofes. Wer alte Aufnahmen hat, kann sich mit der Initiative über die Website www.altlaatzenbluehtauf.org in Verbindung setzen.

Boule, Schach und Naschobst

Um den Park in einen sozialen Treffpunkt zu verwandeln, plant die Initiative den Bau eines naturnahen Bouleplatzes mit Sitzgelegenheiten auf der Freifläche neben dem Parkplatz, eine Outdoor-Schachfläche sowie eine Pergola mit festen Bänken und einem Tisch. Außerdem sollen zwei Spender für Hundekotbeutel aufgestellt werden, die Anwohner regelmäßig mit neuen Tüten auffüllen. Zur Aufwertung der Anlage sollen heimische Pflanzen und Gehölze sowie Naschobst angepflanzt werden. Außerdem will die Initiative die Beetstreifen an der Friedhofstraße bepflanzen. Bei allen Projekten wollen die Initiatoren eng mit der Stadt Laatzen zusammenarbeiten.

Marvin Förstermann und Susanne Müller sehen sich die Fläche neben dem Parkplatz an, auf der ein Bouleplatz errichtet werden soll. Quelle: Stephanie Zerm

Wie die Projekte finanziert werden sollen, ist allerdings noch offen. „Wir wollen der Stadt zunächst zeigen, dass wir bereit sind, Verantwortung für den Stadtteil zu übernehmen“, sagt Hetmeier. Erst danach solle geklärt werden, wie die Vorhaben bezahlt werden können. „Wir könnten Spenden sammeln und auch bei der Stadt anfragen, was sie dazugeben kann“, schläft er vor.

Auftakt mit Saxofonklängen

Zum Auftakt hat die Bürgerinitiative am Freitagnachmittag, am Tag der Nachbarschaft, eine Baumscheibe an der Friedhofstraße mit insektenfreundlichem Storchenschnabel und Immergrün bepflanzt. Die Pflanzen hat die Stadt finanziert, die Baumscheibe wurde vom Betriebshof mit frischer Erde gefüllt. Für musikalische Begleitung sorgte bei der Pflanzaktion der bekannte hannoversche Saxofonist und Künstler Hartmut Brandt.

Hartmut Brandt spielt bei der Pflanzaktion Saxofon. Quelle: Stephanie Zerm

Noch mehr Mitstreiter gesucht

„Wir würden uns wünschen, dass sich noch mehr Bürger bereit erklären, die Patenschaft für eine Baumscheibe zu übernehmen und diese dann bepflanzen und pflegen“, sagt Marvin Förstermann, Leiter des Teams Grünflächen, der für die Stadt Laatzen an der Aktion teilnahm.

Marvin Förstermann und Carolin Braun begutachten eine Baumscheibe an der Eichstraße, die ebenfalls bepflanzt werden kann. Quelle: Stephanie Zerm

„Alle Bürger in Alt-Laatzen sind herzlich zum Mitmachen eingeladen“, betont Hetmeier. Damit sich Interessenten über die Aktion informieren können, haben die vier Initiatoren eine Website eingerichtet. Unter www.altlaatzenbluehtauf.org sind ab Dienstag, 1. Juni, alle wichtigen Informationen sowie Kontaktdaten zu finden. Zudem will die Bürgerinitiative Postkarten mit Informationen zu der Aktion an alle umliegenden Haushalte verteilen. Am Park soll außerdem ein Schild aufgestellt und ein Banner angebracht werden.

Von Stephanie Zerm