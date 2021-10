Laatzen-Mitte

Im Park der Sinne wachsen künftig zwei besondere Bäume: eine Traubeneiche und eine Stechpalme. Gepflanzt haben diese nahe dem Gartenhaus kurz vor seinem bewusst gewählten Abschied aus Laatzen Bürgermeister Jürgen Köhne und seine Frau Marita.

Schon vor einer ganzen Weile habe er daran gedacht, zum Ende seiner Amtszeit einen Baum im Park der Sinne zu pflanzen. Nun seien es zwei geworden, sagte Köhne, der sieben Jahre lang die Laatzener Politik und Verwaltung führte. „Der Park der Sinne ist für mich der schönste Ort in Laatzen und der einzige Park, in dem ich je mit einem Fallschirm gelandet bin“, sagte der Bürgermeister in Anspielung auf seinen spektakulären Tandemsprung zum Fest der Sinne 2015.

Die beiden Gehölze wurden alles andere als zufällig gewählt. Vielmehr stehen sie für Köhnes Amtszeit. Die Traubeneiche ist Baum des Jahres 2014, die Stechpalme der des Jahres 2021. Beide waren bisher noch nicht im Park vertreten und könnten diesen über lange Zeit mit prägen. Die Sonne liebende Traubeneiche kann bis zu 30 Meter hoch und 800 Jahre alte werden. Die zu ihren Füßen gepflanzte Stechpalme hingegen bevorzugt schattige Plätze, wird bis zu zehn Metern hoch und 300 Jahre alt.

Arborist und Teamleiter: „Bäume sind echte Bereicherung“

Bei der Auswahl der Standorte im Park erhielt das Ehepaar Köhne jüngst Hilfe von Marvin Förstermann, dem neuen Leiter des Teams Grünflächen. Der studierte Arborist hatte angeregt, beide Bäume eng beieinander zu pflanzen, da diese eine gute Lebensgemeinschaft bilden. „Zusammen können die beiden Bäume viele hundert Jahre alt werden“ sagte Förstermann. „Sie sind hier einzigartig und damit eine echte Bereicherung für den Park der Sinne.“

Mit dem Oktober endet die Amtszeit des Christdemokraten, der sich dann auf Zeit mit seiner Familie – erst im Herbst ist er Großvater geworden – auf Urlaub sowie sein Haus und Garten in Gehrden freut. Sein Nachfolger, der parteilose Kai Eggert, übernimmt die Geschäfte in Laatzen zum 1. November.

Von Astrid Köhler