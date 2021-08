Laatzen-Mitte

Wie ein Rindviech zum Erhalt des Parks der Sinne beitragen kann, hat am Wochenende eine Kunstaktion beim Caféhaus im Park der Sinne gezeigt. Im Zuge einer Ausstellung mit Skulpturen der Rethenerin Marion Sommerschuh und zwischen zwei Musiksets mit spanischer Gitarrenmusik wurde dort eine surrealistische Tierfigur versteigert.

Passend zur Musikfarbe des Nachmittages hatte die Pop-Art-Künstlerin ein handliches Rind aus festem Pappmaché gestaltet. Bemalt war dieses in knalligen Farben und mit spanischen Motiven, wie der rot-gelb-roten Nationalflagge und einer markanten schwarzen Stiersilhouette. Darüber hinaus gab es auch noch rund ein Dutzend weiterer Kunstwerke der Rethenerin zu bewundern oder zu kaufen.

Rund ein Dutzend Arbeiten in markanten knalligen Farben hat die Rethenerin Marion Sommerschuh am Wochenende im Park der Sinne gezeigt. Quelle: Torsten Lippelt

Die eigentliche Versteigerung ging verhältnismäßig schnell über die Bühne. Norbert Wostbrock, der Mann von Cafebetreiberin Regina Wostbrock, hatte in einer Musikpause zum Mikrofon gegriffen und das Kunstwerk samt Spendenzweck vorgestellt. Das Geld sollte dem Förderverein Park der Sinne zur Verfügung gestellt werden. Obwohl im Umkreis des Cafés und in Reichweite der Lautsprecher knapp 200 Menschen saßen oder standen, wurde nur ein Gebot abgegeben. Der Rethener Arnold Mühlmann erhielt den Zuschlag und steckte unter großem Beifall 60 Euro in die Spendensäule für den Park der Sinne.

Der studierte Musiker Franz Gottwald (Mitte) unterhält beim Caféhaus-Musiknachmittag mit spanischer Musik. Quelle: Torsten Lippelt

Zwar sei Mainz ihre Heimatstadt, aber in Laatzen fühle sie sich mit vollem Herzen zu Hause, erklärte die Künstlerin Sommerschuh, die schon im Juli bei einer ähnlichen Aktion im Park der Sinne eine Arbeit zur Versteigerung gespendet hatte. „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, zum Erhalt dieses schönen Parks, der jedem so viel Freude und Kraft gibt, etwas beizutragen“, sagte die Wahl-Rethenerin.

Im Zuge des Nachmittags, bei dem es weitere Gitarrenmusik und eine Flamenco-Präsentation von Maribel Ruiz de Almiron und Petre Schmal gab, warfen noch weitere Café-Besucher Geld in das „Spendemal“.

Von Torsten Lippelt