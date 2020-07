Laatzen-Mitte

Seit Ende Mai betreibt die Laatzenerin Regina Wostbrock das Gartencafé im Park der Sinne – und sorgt seither mit Konzerten für mehr Leben in der Grünanlage. Vor Kurzem etwa waren Christian Bakotessa und Papy Lunguangu mit afrikanischen Klängen zu Gast, am nächsten Sonntag, 2. August, soll ein kubanischer Nachmittag folgen: Roberto Pita (Gitarre) und Jorge Chavez ( Bassgitarre) spielen kubanischen Son, kubanische Balladen und einige Eigenkompositionen am Gartenhaus. Pita werde dann auch seine Tres mitbringen, eine Gitarre mit drei Doppelsaiten, die typisch für diese Art von Musik ist.

„Der Park erlebt zurzeit eine Renaissance“, sagt Wostbrock begeistert über den bisherigen Zuspruch am Gartenhaus. Den afrikanischen Nachmittag hätten 100 bis 150 Besucher verfolgt. „Die Leute haben gesessen, gelacht und gejohlt“, darüber hinaus seien 400 Euro für den guten Zweck gespendet worden. Mit dem kubanischen Nachmittag geht es nun am Sonntag weiter. Das hannoversche Duo trete von 16 bis 18 Uhr am Gartenhaus auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Wostbrock, die das Café seit dem Ausstieg ihres Kompagnon Heiko Meyer seit Anfang Juli allein betreibt, kündigt an, die Reihe fortzusetzen. So wolle sie gerne einen spanischen und einen italienischen Abend zu veranstalten.

Von Johannes Dorndorf