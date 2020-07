Oerie/Laatzen

Für Thomas Pohl aus Pattensen-Oerie schließt sich ein Kreis. Seit knapp 20 Jahren beschäftigt er sich mit den Ereignissen vom 26. November 1944, als ein US-Bomber über Oerie abstürzte. Jetzt hat sich Joachim Aue aus Laatzen gemeldet, der sagt, er sei als junger Flakhelfer mit für den Abschuss der Maschine verantwortlich gewesen. Seine Geschichte hat er Pohl erzählt.

Der Ingenieur betreibt die Website www.oerie.de als Hobby. Geschichtliches, alte Post und Landkarten, Neuigkeiten von der freiwilligen Feuerwehr und Fotos von Nachbarschaftsfesten finden dort ihren Platz. Für den Absturz gibt einen eigenen deutsch-englischen Eintrag. Darin spiegelt sich auch Pohls Familiengeschichte wider.

Anzeige

Der Gedenkstein in Oerie erinnert mit einer deutsch-englischen Inschrift an das Schicksal der Ark Angel 1944. Quelle: Kim Gallop (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Neun Amerikaner sterben bei dem Absturz

An einem Sonntag wurde der US-Bomber mit dem Namen Ark Angel von der deutschen Abwehr abgeschossen. Die Maschine stürzte auf den Acker von Pohls Großvater. Die neunköpfige amerikanische Besatzung kam dabei ums Leben. Ein Gedenkstein auf dem kleinen Friedhof von Oerie erinnert daran, dass die Amerikaner dort zunächst begraben waren. Nach Kriegsende wurden die Überreste in Kriegsgräber in Europa und in den USA umgebettet.

Buch erzählt die Geschichte der Ark Angel

In dem Buch „Hannoversche Geheimnisse“ von 2017 ist der Gedenkstein als eine Sehenswürdigkeit aufgeführt. Aue hatte dort den Bericht über das Schicksal der Ark Angel und ihrer Besatzung entdeckt und jetzt mit Heimatforscher Pohl Kontakt aufgenommen.

Aue, der inzwischen 91 Jahre alt ist, wuchs in der hannoverschen Südstadt auf. Seine verwitwete Mutter, sein jüngerer Bruder und der Bismarck-Schüler Aue wurden in der Nacht zum 9. Oktober 1943 ausgebombt. Sie lebten bis nach Kriegsende in Lamspringe (Landkreis Hildesheim).

Mit 15 Jahren erhielt Aue die Einberufung als Luftwaffenhelfer. Nach seiner Reaktion damals gefragt, beschreibt er ein Gefühl des Ausgeliefertseins während der intensiven Bombardierung von Hannovers Innenstadt. „Ich konnte endlich etwas tun, ich konnte zurückschießen“, sagt er.

Einsatz als Flakhelfer in Langenhagen

Nach seiner Schulung wurde er an der Flakstellung an der Straße Reuterdamm in Langenhagen eingesetzt. Immer nur, bis der nächste Alarm kam, erhielten er und die anderen jungen Helfer weiter Schulunterricht.

Aue, der später als Optikermeister gearbeitet hat, verfügt über ein gutes Gedächtnis. „Es war ein kalter und sonniger Tag“, beschreibt er den 26. November 1944. „Erst kam Voralarm, dann kam Vollalarm“, sagt der damals 16-Jährige. Die Meldung lautete: „24 Verbände á zwölf Bomber.“

„Marschbefehl nach Hause“

Das Ziel der Amerikaner war die Erdölraffinerie in Misburg. Von zwölf Maschinen habe seine Flakstellung – Aue war Höhenrichtmann – vier US-Maschinen vom Himmel geholt. Die deutschen Jäger seien damals bei der Abwehr eingeschränkt gewesen. „Die sind runtergekommen, weil sie keinen Sprit mehr hatten.“

Ende 1944 wurde Aue zur Flugabwehr in Seelze verlegt. In Frühjahr 1945 erhielt er einen „Marschbefehl nach Hause“, wie er es nennt. Er durfte nach Lamspringe zurückkehren. Aber nur, um sich von seiner Mutter zu verabschieden, denn der 16-Jährige sollte an die Front. „Ich habe gewartet und gewartet“, sagt er, „doch die Einberufung kam nicht.“ Der Grund: Bei der Bombardierung von Hildesheim kurz vor Kriegsende war auch das Postamt zerstört worden. Die Amerikaner marschierten schließlich in Lamspringe ein und bewahrten so Aue vor dem Einsatz an der Front. „Bei mir war immer ein Schutzengel da“, sagt er heute.

Von Kim Gallop