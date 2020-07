Pattensen-Mitte

Der Fitnesskurs „Born To Move“ hatte beim Ferienpass in Pattensen Premiere – und ist direkt gut angekommen. Zehn Kinder zwischen sieben und zehn Jahren haben an dem ausgebuchten Angebot teilgenommen. Auf spielerische Art sollten sie lernen, sich zur Musik zu bewegen und unterschiedliche Übungen zwischen Tanz, Kampfsport und Yoga auszuprobieren.

Zum ersten Mal hat das Fitnessstudios Gym37 an der Schöneberger Straße am Ferienprogramm teilgenommen. „Die Idee hatten wir schon im vergangenen Jahr“, sagt Fred Staffen, Inhaber des Fitnessstudios. Damals sei eine junge Mutter auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob das Studio Ferienpasskurse für Kinder anbiete. Er habe sich bei der Stadt erkundigt – die Antwort: „Ja, macht doch mal.“

Im Ferienpassangebot "Born To Move" soll das Interesse an Sport schon früh geweckt werden. Besonders viel Spaß hat den Kindern das Trommeln auf den Pezzibällen gemacht. Quelle: Janna Silinger

Trommeln, Kniebeugen, Hampelmänner

Außerdem stand Abreagieren auf dem Programm. Zu Beginn der Stunde trommelten die Jungen und Mädchen mit Schlagzeugstöcken auf Pezzibällen rum. „Das ist echt anstrengend“, sagt eine Teilnehmerin begeistert. Und spätestens nach Kniebeugen, Hampelmännern und Ausfallschritten war wirklich allen die körperliche Betätigung anzusehen.

Zum Schluss konnten sich die Jungen und Mädchen noch einmal richtig entspannen, als die Trainerinnen Nadja und Nieke ihnen eine Geschichte erzählten. Das gehöre dazu, sagt Staffen. Es gelte, die Kleinen ganzheitlich abzuholen.

Kinder im frühen Alter für Sport begeistern

Hinter der „Born To Move“-Methode steckedie Idee, Kinder im frühen Alter zum Sport zu motivieren. „Wir wollen ja nicht, dass die später nur am Handy kleben“, sagt der Studiochef. Es sei wichtig, jetzt den Grundstein zu legen. Dieses Angebot sei deshalb so passend, da sich klar herauskristallisiere, welche Richtung welchem Kind liegt. „Die einen sind bei den Tanz-Moves besser, andere bei den Boxübungen“, sagt Staffen.

Auch regulär werden in dem Fitnessstudio Kurse für Kinder angeboten. „Wir versuchen, junges Publikum anzulocken“, sagt Staffen. Viele Kinder würden auch mit ihren Eltern an Kursen teilnehmen. „Egal, was sie machen: Wenn sie früh anfangen, wollen sie auch dabei bleiben.“

Von Janna Silinger