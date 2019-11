Pattensen

Auf der Kreisstraße 513 hat es am Montagabend zwischen Jeinsen und Pattensen einen Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang gegeben: Ein 40-jähriger Autofahrer aus Hannover kam gegen 17 Uhr von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Laut Polizei erlag der Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 40-Jährige vor dem Unfall auf der K 513 von Jeinsen in Richtung Pattensen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer mit seinem Wagen dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor der 40-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte schließlich auf der linken Straßenseite mit großer Wucht gegen einen Baum. Hinweise auf weitere am Unfall beteiligte Fahrzeuge gibt es nach Angaben eines Sprechers vom zuständigen Polizeikommissariat Sarstedt derzeit nicht. Als Unfallursache komme möglicherweise eine den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Fahrweise in Betracht, sagte der Polizeisprecher.

Die Kreisstraße war während der Unfallstelle wegen der Aufräumarbeiten in beiden Richtungen komplett gesperrt.

Von Ingo Rodriguez