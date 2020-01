Jeinsen

Die Gruppe Kinder in Bewegung der TuSpo Jeinsen kann sich über neue Spielgeräte freuen, die vom örtlichen Bürgerverein finanziert wurden. Den Scheck über insgesamt 800 Euro nahm Übungsleiterin Deborah Bilverstone jetzt in Empfang.

Am vergangenen Spielnachmittag konnte der Bürgervereinsvorsitzende Uwe Presuhn die Kinder mit einem Bobbycar mit Anhänger und zwei Laufrädern überraschen. Die Jungen und Mädchen packten die Spielgeräte aus und testeten sie sogleich in der Sporthalle. Außerdem wurden drei neue Turnmatten angeschafft und geliefert.

Bei der Gruppe Kinder in Bewegung treffen sich inzwischen immer am Donnerstagnachmittag von 17 bis 18 Uhr in der Jeinser Turnhalle bis zu 15 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern. Bei diesem großen Interessen reichten die bisher vorhandenen Spielgeräte nicht mehr aus.

Wie Bürgervereinssprecher Dieter Alm erläuterte, hätten die erfolgreichen Veranstaltungen des Bürgervereins im Jahr 2019 „die finanzielle Basis neben den Mitgliedsbeiträgen weiter gestärkt“. Deshalb hatten die Mitglieder bei ihrer Versammlung im Oktober beschlossen, den Spielkreis zu unterstützen.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop