Pattensen/Laatzen

Eine Chance für Pattensens Unternehmer: Das Land Niedersachsen hat am vergangenen Mittwoch eine sogenannte Gründungsprämie für Handwerksunternehmen eingeführt. „Wir wollen mit dieser Prämie in Höhe von 10.000 Euro erreichen, dass in Niedersachsen mehr Handwerksbetriebe gegründet werden oder leichter eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für bereits existierende Betriebe gefunden werden können“, erklärt die für Pattensen, Laatzen und Sehnde zuständige SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann.

Interessierte Gründer können einen Antrag auf die Gründungsprämie bei der NBank stellen. Insgesamt stehen 2 Millionen Euro an Fördermitteln bereit. Die Prämie richtet sich an alle Gewerbe des zulassungspflichtigen Handwerks und an die von Meistern geführten Betriebe der zulassungsfreien und handwerksähnlichen Gewerbe. Um die Förderung zu erhalten, muss ein unbefristeter Arbeitsplatz geschaffen werden. „Ich hoffe, dass die Gründungsprämie ein Erfolgsmodell wird und auch aus Laatzen und Pattensen viele Anträge gestellt werden“, sagt Lesemann.

Weitere Informationen gibt es bei der NBank.

Von Sarah Istrefaj