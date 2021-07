Pattensen/Laatzen/Ronnenberg/Langenhagen

Pattenser haben Geld und Tierfutter für die von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gespendet. Die Landwirtfamilie Meier aus Schulenburg organisierte eine Futterspende für viehhaltende Betriebe. „Wir haben wegen der guten Witterung dieses Jahr mehr Heu und Silage geerntet, als unsere Mutterkühe über den Winter benötigen. Da Futter in der aktuellen Situation in den Flutgebieten benötigt wird, spenden wir das gerne“, erklärt die Familie mit.

Nach einer kurzen Umfrage unter Bekannten schlossen sich noch vier weitere Landwirte aus Laatzen-Rethen, Ronnenberg-Linderte und Langenhagen der Aktion an. Sie lieferten ihre Rundballen auf den Hof der Familie Meier. Insgesamt konnten dann 118 Rundballen Heu in vier Lastwagen zu einer zentralen Sammelstelle in das Flutgebiet transportiert werden. Von dort soll es mit kleineren Fahrzeugen und Bundeswehrhubschraubern an die Betriebe verteilt werden.

Rotary spendet für Opfer in Flutgebiet

Finanzielle Unterstützung bekommen Opfer in den Flutgebieten vom Rotary-Club Pattensen. Dieser überweist nach einer Anregung von Präsident Henning von Jeinsen 4000 Euro auf ein zentrales Spendenkonto. Damit soll der Wiederaufbau in den betroffenen Regionen auf direktem Weg unterstützt werden.

Von Tobias Lehmann