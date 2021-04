Koldingen/Rethen

Offenbar hat die Autofahrerin den vorfahrtberechtigten Radfahrer an der Kreuzung in Koldingen zu spät gesehen. In jedem Fall fuhr sie am Sonnabendnachmittag von Reden kommend beim Linksabbiegen mit ihrem Mercedes zu weit auf die Rethener Straße und damit in den Weg eine 49-jährigen Radlers. Dieser wollte gerade aus der ihr entgegen gesetzten Richtung, der Straße Amtberg, das Teilstück der Bundesstraße 443 überqueren und weiter auf die Redener Straße fahren.

Zwar kam es zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge. Beim Versuch aber, dem Wagen der 82-jährigen Laatzenerin auszuweichen, stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen an der Schulter zu. Der Radler, der wie die Mercedesfahrerin aus Rethen kommt, wurde vorsorglich ins Regionsklinikum Agnes Karll nach Grasdorf gebracht. Am Fahrrad entstand laut Polizei nur geringfügiger Sachschaden.

Von Astrid Köhler