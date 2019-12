Die Senioren in Ingeln-Oesselse erhalten einen neuen Treff. Weil der alte Standort auf dem Grundschulgelände für die Schulerweiterung benötigt wird, soll der Treffpunkt in die künftige Begegnungsstätte am Stümpelhof umziehen. Die Stadt Laatzen will dafür 10.500 Euro bereitstellen.