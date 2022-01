Laatzen-Mitte

Japan sendet Truppen nach Syrien, in China hungert jeder zweite Bürger und Afrika schickt Schiffe an den Nordpol, um von den Bodenschätzen in der Arktis zu profitieren: Wenn Schüler die Rollen von Weltpolitikern übernehmen, bekommt die Welt ein anderes Gesicht. Dies zeigte sich bei dem Planspiel „Pol&is“, bei dem 42 Schülerinnen und Schüler am Laatzener Erich-Kästner-Gymnasium (EKG) mitmachten.

Nach einer Auftaktveranstaltung am Dienstag simulierten die Jugendlichen aus dem zehnten bis zwölften Jahrgang drei Tage lang Weltpolitik. „Oft saßen wir von morgens 8.30 bis 19.30 Uhr abends an dem Spiel“, berichtet Politiklehrerin Rebecca Cremer, die die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrem Kollegen Tobias Franz betreute. Für das Projekt wurden die Jugendlichen vom regulären Unterricht freigestellt.

Musikraum wird zur Weltbank

Dabei nahmen sie die Rollen von Regierungschefs, Staats-, Wirtschafts- und Umweltministern ein. Der Musikraum wurde zur Weltbank umfunktioniert. Dort handelten die Jugendlichen als Wirtschaftsminister mit Gütern und Rohstoffen. Wer dabei einen schlechten Deal machte, zu wenig Agrargüter oder Hightech-Geräte für seine Region beschaffte, musste mit Aufständen in der Bevölkerung rechnen.

Im sogenannten Kartenraum, bei dem eine große Weltkarte auf dem Tisch lag, entschieden die Jugendlichen, ob sie Truppen in anderen Ländern stationieren wollen. Beobachtet und überwacht wurden sie von Mitschülerinnen und Mitschülern, die Vertreter der Vereinten Nationen sowie der Weltpresse und Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace und Amnesty International darstellten.

Bundeswehr betreut Planspiel

Betreut wurde die Veranstaltung von drei Jugendoffizieren der Bundeswehr, die seit 1989 die Rechte an dem von einem Politikwissenschaftler entwickelten Spiel hat und es regelmäßig an Schulen anbietet. „Dabei lernen die Schüler spielerisch die internationale Sicherheitspolitik in ihrer Komplexität kennen“, erläutert Jugendoffizier Elmar Lodwig. Eine wichtige Lektion: „Sowohl bei der Stationierung von Truppen als auch beim Handel müssen sich alle Regionen miteinander abstimmen“. Als Grundlage des Spiels dienen reale Grundlagen wie vorhandene Bodenschätze, Rohstoffe und Truppenstärken. Auch aktuelle Probleme wie die weltweite Vermüllung, der Ukraine-Konflikt oder der Drogenanbau in Südamerika flossen in das Spiel mit ein, das das EKG bereits zum vierten Mal anbot.

Spiel kommt bei Schülern gut an

„Im vergangenen Jahr musste es wegen Corona leider ausfallen“, bedauert Cremer. 2020 waren die Schüler für das Planspiel nach Wernigerode gereist, die zwei Jahre davor zu anderen Ortschaften im Harz. Auch wenn die Jugendlichen dieses Jahr in Laatzen blieben, gefallen hat es ihnen dennoch: „Man bekommt Einblicke in aktuelle Probleme und erkennt, wie abhängig die Regionen voneinander sind“, sagte der 17-jährige Anton Müller, der in dem Spiel Wirtschaftsminister von Saudi-Arabien war. Der 17-jährige Lennart Pergand erläutert: „Es ist sehr interessant, den weltweiten Güteraustausch nachzuspielen.“

Von Stephanie Zerm