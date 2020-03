Polizei Hannover ahndet 36 Verstöße bei Verkehrskontrollen

Hannover

Die Inspektion Süd der Polizei Hannover hat am Donnerstag mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet und in Laatzen durchgeführt. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 36 Verstöße, der häufigste Grund waren 24 Tempo-Überschreitungen. Doch es wurden auch Tuner gestoppt und es gab mehrere Handysünder.

Illegale Tuner-Autos stillgelegt

Die Beamten hatten sich zwischen 10 und 18 Uhr an insgesamt vier Punkten in Kleefeld, Misburg-Nord, der Bult und in Laatzen postiert. Allein am Bischofsholer Damm waren sechs der 150 überprüften Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter war mit Tempo 70 statt der erlaubten 50 unterwegs. Darüber hinaus zogen die Polizisten zwei illegal getunte Autos aus dem Verkehr, deren Betriebserlaubnis dementsprechend erlosch.

An der Erich-Panitz-Straße in Laatzen fuhren sogar 18 von 200 zu schnell. „Der Höchstwert lag dort bei 79 km/h“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Der Kontrollposten an der Schierholzstraße ( Misburg-Nord) war dagegen auf Handysünder und Gurtmuffel aus. Dort hatten am Ende drei Fahrer verbotenerweise das Mobiltelefon am Ohr, ebenso viele saßen unangeschnallt im Wagen. Außerdem ahndeten die Beamten drei weitere Verstöße wie beispielsweise Mängel am Verbandkasten.

Alle halten sich an Tempo 30

Den angenehmsten Kontrollpunkt hatte die Polizei dagegen an der Berckhusenstraße in Kleefeld: Dort überprüften sie, ob sich jeder Autofahrer vor der Leinetal- und Maximilian-Kolbe-Schule an Tempo 30 hielt. „Mit erfreulichem Ergebnis“, sagt Hasse, „keines der gemessenen 50 Fahrzeuge überschritt den zulässigen Grenzwert.“

Von Peer Hellerling