Laatzen-Mitte

Dass Kriminelle Autoscheiben einwerfen oder die Keyless-go-Technik missbrauchen, um teure Technik aus Fahrzeugen auszubauen, ist hinlänglich bekannt. Nun zeichnet sich ein neuer Trend beim Autoteilediebstahl ab: Diebe kriechen unter geparkte Autos, um den Katalysator aus der Karosse herauszutrennen. Der Laatzener Thorsten Schulz ist vergangene Woche Opfer eines solchen Diebstahls geworden – und er ist längst nicht der einzige in der Stadt.

Als er seinen Wagen am Donnerstag starten wollte, habe dieser plötzlich laut aufgeheult, berichtet Schulz. Er habe gedacht, der Auspufftopf seines 20 Jahre alter BMW 316i sei abgerissen. Erst in der Werkstatt erfuhr der 51-Jährige den wahren Grund: Diebe hatten unbemerkt den Katalysator aus der Abgasanlage herausgetrennt. Dabei stand der Wagen in der Tiefgarage an der Domagkstraße, die auch noch mit einem Rolltor gesichert ist und in der Videokameras installiert sind.

Schon drei Fälle in einer Tiefgarage

Allein aus diesem Parkhaus wurden der Polizei in Laatzen bis April noch mindestens drei weitere Kat-Diebstähle gemeldet, teilte der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Stefan Säfken, mit. Betroffen waren neben Schulz’ BMW noch ein Opel Astra sowie ein Fiat Barchetta.

Die Diebe interessieren sich weniger für den Katalysator selbst als für die darin verbauten Rohstoffe und Edelmetalle. Die Abgasreiniger enthalten unter anderem Palladium, Rhodium und mehrere Gramm Platin. Allein der Preis für Platin ist im vergangenen halben Jahr um rund 40 Prozent gestiegen. Dies erklärt auch, warum die Zahl der Kat-Diebstähle zuletzt stark angestiegen ist.

Polizei registriert 124 Katalysator-Diebstähle in der Region Das Geschäft mit gestohlenen Katalysatoren und den darin enthaltenen Rohstoffen boomt. Meldete die Polizeidirektion Hannover für die Jahre 2018 und 2019 insgesamt nur 27 Diebstähle von Katalysatoren, stieg die Zahl im vergangenen Jahr sprunghaft an – auf 124 in der Region. Damit haben sich die Fälle mit geklauten Feinstaubfiltern gegenüber dem Durchschnittswert der Vorjahre fast verzehnfacht. In den ersten beiden Monaten 2021 sei eine weitere deutliche Zunahme der Diebstähle zu verzeichnen gewesen, sagt Behördensprecherin Janique Bohrmann. Doch: „Im März sind die Zahlen wieder erheblich zurückgegangen.“ Betroffen waren zuletzt unter anderem Besitzer von Fahrzeugen in Garbsen, Burgdorf und einem Wohngebiet in der Kernstadt von Langenhagen, in dem bis März allein 13 Fälle bekannt geworden sind.

ADAC: Bundesweit starker Anstieg von Kat-Diebstählen

Für 2017 registrierte der ADAC auf Basis seiner Pannenberichte 38 Fälle mit gestohlenen Feinstaubfiltern. Im Jahr darauf waren es schon 77 und 2019 dann bundesweit 169 Fälle. Vergangenes Jahr stieg die Zahl erneut rasant an auf 420. Besonders betroffen sind den Schadensberichten zufolge ältere Opel Astra und VW Polo. Die Reparaturkosten summieren sich Schätzungen zufolge auf Beträge zwischen 500 und 2000 Euro.

Da die Feinstaubfilter an älteren Wagen häufig einen hohen Edelmetallanteil aufweisen, machen sich Kriminelle gezielt an diesen zu schaffen. Einige Schnitte mit einem Profilrohrschneider oder einer Akku-Flex unter dem rasch aufgebockten Wagen reichen aus – und der Katalysator ist ab. Der Diebstahl dauert mitunter kaum eine Minute, wie Videos aus Überwachungskameras zeigen, die im Internet kursieren.

Schon acht Fälle seit Januar in Laatzen

Der Polizei in Laatzen sind seit Jahresbeginn schon acht Fälle gemeldet geworden. Das sei ein erheblicher Anstieg und mehr als in den fünf Jahren davor zusammengerechnet, betont Säfken. Es könnten noch weitere Fälle aus Onlineanzeigen hinzukommen. Diese sind in der Zahl mitunter noch nicht erfasst.

Zuzüglich der drei bestätigten Fälle aus der Tiefgarage Domagkstraße gingen seit Januar im Kommissariat fünf Anzeigen wegen gestohlener Katalysatoren aus Laatzen-Mitte ein. Betroffen waren drei VW Polo, ein VW Golf und sein Seat Arosa, die an der Hohenrode, der Langen Weihe und am Kastanienweg parkten.

Zum Vergleich: 2016 gab es offiziell nur einen Fall, im Jahr darauf zwei. 2020 nahm die Polizei offiziell drei Anzeigen dieser Art auf. Dabei gibt es noch eine Dunkelziffer, denn nicht jeder Diebstahl wird auch angezeigt.

Täter schlagen auch bei Gebrauchtwagenhändler zu

Der Laatzener Gebrauchtwagenhändler Bassam Wehbeh beziffert den ihm durch gestohlene Katalysatoren zugefügten Schaden auf mehrere Tausend Euro. Schon diverse Male hätten Kriminelle auf seinem Gelände zugeschlagen. „Die haben Geräte dabei, um das Auto anzuheben, gehen darunter, setzen die hydraulische Schere an und klauen ratzfatz den Partikelfilter“, sagt Wehbeh.

In der Werkstatt wird der Schaden an dem BMW von Thorsten Schulz deutlich: Der Katalsyator wurde mit Gewalt aus der Auspuffanlage herausgeschnitten. Quelle: Bassam Wehbeh

Die Täter gehen durchaus rabiat vor. Mehrmals seien bei seinen Fahrzeugen nicht nur der begehrte Teil der Abgasanlage herausgeschnitten, sondern auch die Steckverbindungen zu den Kabelbäume gewaltsam durchtrennt worden. Das treibt den Schaden weiter in die Höhe. Häufig übersteigt dieser den Restwert der zumeist älteren Autos. Mehrere Fahrzeuge mit herausgeschnittenem Kat stehen inzwischen auf Wehbehs Hof. „Die bekomme ich nicht mehr verkauft.“ Zumal günstigere gebrauchte Ersatzteile aus naheliegenden Gründen kaum zu bekommen sind. Der Markt ist leergefegt.

Aus diesem Honda und anderen Fahrzeugen des Autohändlers Bassam Wehbeh wurden Katalysatoren herausgeschnitten. Die Fahrzeuge waren auf einem frei zugänglichen Gelände an der Karlsruher Straße abgestellt. Quelle: Daniel Junker

Die Täter seien Profis und kaum zu fassen, meint Wehbeh, der noch von mehr als einem Dutzend weiteren Fällen mit gestohlenen Katalysatoren weiß. „Dahinter steckt eine richtige Mafia“, meint der Händler, der auch eine Werkstatt betreibt. Er habe zuletzt schon darauf verzichtet, die Diebstähle anzuzeigen.

Polizei Burgdorf fasst Bande

Die Polizei in Burgdorf hatte gerade erst eine Bande gefasst, die bei einem örtlichen Autohändler mehrere Katalysatoren gestohlen hatte. Die drei Täter, die keinen festen Wohnsitz haben und deshalb inzwischen in Untersuchungshaft sitzen, konnten unter anderem durch Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera eines Händlers gefasst werden.

In Laatzen hingegen ist die Situation anders. BMW-Besitzer Thorsten Schulz wird vermutlich auf den Reparaturkosten sitzen bleiben. Weder ist er für derlei Schäden versichert noch scheinen die Chance groß, die Diebe zu fassen. Diese haben offenbar völlig unbemerkt auf dem angemieteten Stellplatz in der Tiefgarage an seinem sowie den anderen Fahrzeugen werkeln können. Videoaufnahmen aus der Garage gibt es jedenfalls nicht, denn die Kameras sind, wie Schulz inzwischen erfahren hat, seit langer Zeit außer Betrieb.

Von Astrid Köhler