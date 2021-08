Rethen/Laatzen-Mitte

Mit gleich zwei Fahrerfluchten mussten sich die Beamten des Polizeikommissariats Laatzen am Sonnabend befassen. In beiden Fällen wurden die Täter ermittelt. Beide waren alkoholisiert, einer davon sogar stark. Bei ihm stellten die Beamten nach einer Blutentnahme 4,5 Promille fest.

Der erste Fall der Fahrerflucht ereignete sich gegen 13 Uhr. Laut Zeugenaussagen habe ein Autofahrer beim Wenden zwei parkende Fahrzeuge beschädigt und fuhr anschließend weiter. Durch die konkreten Hinweise der Zeugen war die Polizei in der Lage, den Unfallverursacher in seinem VW Golf schnell zu fassen. Bei dem alkoholisierten 68-jährigen Laatzener stellten die Polizisten 0,59 Promille fest. „Mit diesem Wert liegt er im Bereich einer Straftat“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Führerschein wurde eingezogen. Bei den parkenden Autos wurde laut Polizeiangaben an einem BMW die Front beschädigt, bei einem anderen VW Golf der hintere Bereich. Der Schaden beläuft sich, so das Kommissariat, auf etwa 2.500 Euro.

34-Jähriger fährt Verkehrsschild um

Gegen 16.25 Uhr kam es zur zweiten Fahrerflucht. In diesem Fall hatten Zeugen gesehen, wie ein 34 Jahre alter Laatzener mit seinem Opel Meriva von der Straße abgekommen und im Bereich der Würzburger Straße und Gutenbergstraße ein Verkehrsschild umgefahren hatte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann kurz darauf an dessen Wohnanschrift – noch im Auto sitzend – an. Die Blutentnahme bei dem Mann ergab 4,5 Promille. „Er war noch gehfähig“, sagte ein Polizeisprecher. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf 500 Euro.

Von Mark Bode