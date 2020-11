Laatzen

War es eine Falle, pure Aggression oder Notwehr? Die Schilderungen dessen, was sich in der Nacht zu Sonntag im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Wülferoder Straße abgespielt hat, könnten unterschiedlicher kaum sein. Fest steht bisher nur, dass zwei Männer verletzt wurden, einer davon schwer, aber nicht lebensbedrohlich: Ein 28-Jährige kam mit einer ein Zentimeter tiefen und fünf Zentimeter langen Stichwunde im Halsbereich in eine Klinik. Sein 35-jähriger Kontrahent wurde ersten Aussagen zufolge mit Knüppelschlägen am Arm verletzt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Auslöser des Polizeieinsatzes war ein Anruf um 2.40 Uhr in der Nacht zu Sonntag, wie der Leiter des Laatzener Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Stefan Schwarzbard, erklärt. Ein 35 Jahre alter Mann aus Hannover-Hainholz berichtete den Beamten, etwa zehn Minuten zuvor im Hausflur seiner ehemaligen Freundin von einem Mann mit einem Holzknüppel verprügelt worden zu sein, nachdem er dort geklingelt hatte und eingelassen worden war. Auf die Frage, was er nachts dort wollte, gab er bei der Polizei zu Protokoll, seine frühere Freundin habe ihn zuvor angerufen und gesagt, dass es ihr schlecht gehe. Weil er davon ausgegangen sei, dass die 28-jährige Frau von ihrem Ex-Mann verletzt worden sein könnte und um ihr zu helfen, sei er nach Laatzen gefahren.

Polizei stellt 30 Zentimeter langen Knüppel sicher

Tatsächlich fanden die alarmierten Polizeibeamten in der Nähe des Hauses die mögliche Tatwaffe: einen 30 Zentimeter langen Knüppel. Von dem Kontrahenten und der 28 Jahre alten Ex-Freundin des Mannes hingegen fehlte jede Spur – bis um 3.56 Uhr der nächste Anruf bei der Laatzener Polizei einging. Ein 28-Jähriger war mit schweren Stichverletzungen im Halsbereich in seiner Grasdorfer Wohnung gefunden worden. Auch die gleichaltrige Frau aus der Wülferoder Straße sei dort gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik.

Der 28-Jährige habe in seiner ersten Befragung den Tathergang ganz anders geschildert als der 35-Jährige, sagte Schwarzbard. Demnach soll es der Hannoveraner gewesen sein, der unvermittelt auf den 28-Jährigen losgegangen war und diesen mit einem Messer am Hals verletzte.

Es gebe verschiedene Versionen, stellte der KED-Leiter fest, der auch auf Verständigungsschwierigkeiten hinweist. Die Beteiligten, die keine Landsleute sind, sondern unterschiedlichen Nationalitäten angehören, hätten allesamt nicht gut deutsch gesprochen. Es sei noch vieles unklar, auch in welcher Beziehung die beiden Männer sowie die Frau zueinander stehen.

Zeugen gesucht

„Es stehen umfangreiche Ermittlungen an“, sagte Schwarzbard. Bei den weiteren Befragungen müssten Dolmetscher einbezogen werden. Die Staatsanwaltschaft ist bereits eingebunden. Da alle Beteiligten über einen festen Wohnsitz verfügen, wurde von weiteren Maßnahmen abgesehen.

Zeugen, die nähere Angaben zum Tatablauf in der Nacht zu Sonntag sowie zu den möglichen Hintergründen geben können, werden gebeten sich im Kommissariat unter Telefon (0511) 1094317 zu melden.

Von Astrid Köhler