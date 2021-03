Laatzen-Mitte

Die Polizei hat am Mittwoch bei einem turbulenten Einsatz mit mehreren Streifenwagen vier Jugendliche festgenommen. Sie werden dringend verdächtigt, gegen 18 Uhr nahe dem Leine-Center und der dortigen Stadtbahnhaltelle auf dem Gehweg der Erich-Panitz-Straße einen Hannoveraner verletzt zu haben. Zwei weitere mutmaßliche Täter sind noch flüchtig. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und gefilmt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen die Angreifer den 18-Jährigen geschlagen und getreten haben, auch als dieser bereits am Boden lag. Die Festgenommenen sind 16 und 17 Jahre alt und der Polizei bereits von anderen Taten bekannt. Drei von ihnen sind in Laatzen gemeldet, der Vierte – ein 16-Jähriger – stammt aus Limmer. Letzterer soll bei dem Vorfall zudem mit eine Gaspistole zweimal in die Luft geschossen haben. Gegen ihn wird in einem gesonderten Verfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Hintergründe sind noch unklar

Die Hintergründe der abendlichen Auseinandersetzung sind noch ebenso unklar, wie der Verletzungsgrad des Opfers. Soweit bekannt, soll der 18-Jährige nicht ins Krankenhaus gekommen sein.

Der Übergriff auf den 18-Jährigen ereignete sich am Mittwochabend zwar nahe der Haltestelle Laatzen-Zentrum. Gleichwohl war die Polizei am Abend auch an anderen Stellen der Erich-Panitz-Straße im Einsatz, wie hier einen Stadtbahnstopp weiter nördlich am Park der Sinne. Quelle: Torsten Lippelt

Die Polizei suchte am Mittwochabend an verschiedenen Stellen in Laatzen-Mitte nach Spuren – und den beiden geflüchteten Tätern.

„Uns ist bekannt, dass mehrere Zeugen Aufnahmen gemacht haben von der Situation“, teilte der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Stefan Schwarzbard am Donnerstagvormittag mit. Einige Videos lägen bereits vor, es könne aber noch weitere geben. Um diese abzugeben oder Beobachtungen zu schildern, werden Zeugen gebeten, sich im Kommissariat zu melden unter Telefon (05 11) 82 07 94 15.

Von Astrid Köhler