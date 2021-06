Alt-Laatzen

Schreckliche Szenen haben drei Restaurantbesucherinnern und ein Mann am Sonnabendabend in Alt-Laatzen erleben müssen. Auf ihrem Weg von der Stadtbahnhaltestelle Eichstraße zum nahe gelegenen Restaurant Mel’s Diner an der Hildesheimer Straße wurden die drei Frauen im Alter von 24 bis 28 Jahren und der 27-Jährige plötzlich von einem Dutzend Jugendlicher und zwei Heranwachsenden verfolgt. Die Gruppe drohte ihnen und warf mit Steinen. Bei dem gewalttätigen Übergriff, bei dem auch ein Messer zum Vorschein kam, wurde eine 24-jährige Laatzenerin verletzt – ebenso wie kurze Zeit später ein Beamter. Einem Zufall und aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei alle potenziellen Täter ermitteln konnte.

Gruppe bestand aus 14 Jugendlichen

Der Übergriff der 14-köpfigen Gruppe ereignete sich am Sonnabend gegen 23 Uhr, kurz nachdem die vier Erwachsenen ausgestiegen und auf dem Weg zu Mel’s Diner waren, teilte der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Stefan Schwarzbard, mit. Die jungen Männer, allesamt zwischen 15 und 19 Jahre alt, hätten zu pöbeln begonnen, plötzlich Steine aus dem Gleisbett genommen und mit diesen und PET-Flaschen nach den Diner-Besuchern geworfen. „Eine 24-jährige Frau wurde getroffen“, so Schwarzbard. Soweit bekannt wurde sie leicht verletzt.

Gleichwohl ließ die Gruppe nicht ab, sondern verfolgte die Vier bis zum Diner. „Die Jugendlichen und Heranwachsenden griffen dort stehende Stühle und Tische und warfen damit“, so der KED-Leiter. Die Angreifer, so berichteten es mehrere Zeugen der Polizei, hätten sich gegenseitig angestachelt. Damit nicht genug – es trat auch noch ein Täter an die 24-Jährige heran und riss dieser gewaltsam die Halskette entzwei. Plötzlich habe derselbe 18-Jährige ein Butterflymesser gezogen und wörtlich geschrien: „Ich stech’ euch alle ab!“

Angreifer zückt Messer – und verliert Personalausweis

„Die haben sich wie Tiere verhalten“, sagte ein Zeuge aus. Der Zufall wollte es, dass ein 18-Jähriger seinen Personalausweis, seine Kopfhörer (Apple AirPods) sowie seinen Schlüssel am Tatort verlor. Die Polizei konnte den bereits seit Jahren amtsbekannten Laatzener schnell ermittelt, ebenso wie die weiteren Mitglieder der Gruppe. Dabei halfen Aufnahmen von Zeugen – und dass eine Funkstreife 40 Minuten vor dem Übergriff vor Ort war. Die Beamten hätten viele wiedererkannt, sagt Schwarzbard. „Die meisten Jugendlichen wurden im Bereich Eichstraße vorgefunden.“

Handfesseln angelegt

Noch während der polizeilichen Aufnahme kehrte ein 17-jähriger Angreifer zum Tatort zurück. Als er von den Restaurantbesuchern wiedererkannt wurde, habe er sehr erbost reagiert und den Zeugen gedroht. „Er ließ sich kaum beruhigen, und als ihm deshalb Handfesseln angelegt wurden, leistete er erheblichen Widerstand und schlug nach den Beamten“, berichtet der KED-Leiter. Dabei wurde ein 24-jähriger Polizist leicht verletzt.

Polizei ermittelt wegen verschiedener Straftaten

Zu der angreifenden Gruppe, die teils polizeibekannt ist, gehören zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren sowie zwölf weitere Jugendliche: zwei 15-Jährige, ein 16-Jähriger und neun Beschuldigte, die jeweils 17 Jahre alt sind. Gegen die Angreifer, die allesamt Laatzener sind, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, gegen den 18-Jährigen zudem wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung. Ein 17-Jähriger muss sich zudem wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizei und Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten.

Von Astrid Köhler